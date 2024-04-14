https://crimea.ria.ru/20240414/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered-1136545315.html
Перед Крымским мостом растет очередь
Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Перед Крымским мостом растет очередь
Перед въездом на Крымский мост в очереди к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края ожидают более 100 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:10
2024-04-14T15:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост в очереди к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края ожидают более 100 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт
Перед Крымским мостом растет очередь
Более 100 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост в очереди к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края ожидают более 100 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.