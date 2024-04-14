https://crimea.ria.ru/20240414/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered-1136545315.html

Перед Крымским мостом растет очередь

Перед Крымским мостом растет очередь - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Перед Крымским мостом растет очередь

Перед въездом на Крымский мост в очереди к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края ожидают более 100 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T15:10

2024-04-14T15:10

2024-04-14T15:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост в очереди к досмотровым пунктам со стороны Краснодарского края ожидают более 100 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен – очереди перед пунктом досмотра нет.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт