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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. Слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T00:01
2024-04-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. Слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма. В отдельных районах вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11; днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +13...15, днем +21...23 градуса.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу, 13 апреля

00:01 13.04.2024
 
© РИА Новости КрымЦветы в Симферополе
Цветы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. Слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма. В отдельных районах вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на южном побережье до +15; днем +19…+24, в горах +10…+15. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11; днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +13...15, днем +21...23 градуса.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 20:28
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
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