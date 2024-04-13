https://crimea.ria.ru/20240413/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1136433318.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. Слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T00:01

2024-04-13T00:01

2024-04-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. Слабо-выраженный холодный фронтальный раздел будет перемещаться через территорию Крыма. В отдельных районах вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11; днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью +13...15, днем +21...23 градуса.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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