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В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Санкт-Петербурге трамвай с отказавшими тормозами сбил трех человек на пешеходном переходе вблизи станции метро "Приморская" на Васильевском острове, один из... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T17:37
2024-04-12T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге трамвай с отказавшими тормозами сбил трех человек на пешеходном переходе вблизи станции метро "Приморская" на Васильевском острове, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главк МВД по городу и Ленинградской области.Со слов вагоновожатого, у трамвая отказали тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России.Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пострадавшую 45-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. Мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу.В конце марта в центре Курска произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Из-за отказа тормозов автобус сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись. В результате аварии пострадали 10 человек, шестерых из них госпитализировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в СевастополеТри человека погибли в массовом ДТП на КубаниДвое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
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60
санкт-петербург, происшествия, дтп, россия, новости
В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе

В Петербурге трамвай переехал трех человек на пешеходном переходе

17:37 12.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге трамвай с отказавшими тормозами сбил трех человек на пешеходном переходе вблизи станции метро "Приморская" на Васильевском острове, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главк МВД по городу и Ленинградской области.

"12 апреля около 15:15 на Наличной улице трамвай по неустановленной причине совершил наезд на трех пешеходов – женщину и двух мужчин. По предварительным данным, женщина получила тяжелые травмы, мужчины-пешеходы пострадали меньше", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Со слов вагоновожатого, у трамвая отказали тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России.
Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пострадавшую 45-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. Мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу.
В конце марта в центре Курска произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Из-за отказа тормозов автобус сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись. В результате аварии пострадали 10 человек, шестерых из них госпитализировали.
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