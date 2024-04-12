https://crimea.ria.ru/20240412/v-peterburge-tramvay-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-peshekhodnom-perekhode-1136511980.html

В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе

В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге трамвай с отказавшими тормозами сбил трех человек на пешеходном переходе вблизи станции метро "Приморская" на Васильевском острове, один из... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T17:37

2024-04-12T17:37

2024-04-12T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге трамвай с отказавшими тормозами сбил трех человек на пешеходном переходе вблизи станции метро "Приморская" на Васильевском острове, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главк МВД по городу и Ленинградской области.Со слов вагоновожатого, у трамвая отказали тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России.Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, пострадавшую 45-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу. Мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу.В конце марта в центре Курска произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Из-за отказа тормозов автобус сначала врезался в стоящий автомобиль УАЗ, потом столкнулся с иномаркой KIA Rio, а затем еще с пятью рядом стоящими машинами. Несколько легковушек загорелись. В результате аварии пострадали 10 человек, шестерых из них госпитализировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в СевастополеТри человека погибли в массовом ДТП на КубаниДвое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, дтп, россия, новости