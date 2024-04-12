https://crimea.ria.ru/20240412/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-pyatnitsu-spisok-adresov-1136491797.html

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов

Дома на десятках улиц Севастополя, а также некоторые садовые товарищества и одно село временно останутся без электроэнергии в пятницу, 12 апреля, в связи с... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T07:36

2024-04-12T07:36

2024-04-12T07:36

севастополь

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Дома на десятках улиц Севастополя, а также некоторые садовые товарищества и одно село временно останутся без электроэнергии в пятницу, 12 апреля, в связи с необходимостью провести ремонтные работы на электрооборудовании. Об этом предупредили в "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Так, в период в период с 09-00 до 17-00 в этот день на 1-1,5 часа отключат свет по следующим адресам:ул. Веерная (10-А, 12-А, 4, 12, 16-18, 22, 1-17, 6, 7, 2, 10, 5, 13), ул. Дарданельская (8-20, 13-21, 25, 29, 5), бул. Декоративный (9-А, 11-А, 25-29, 35-39, 43-67, 81-85), ул. Василия Шукшина (2-22, 33-А, 3-29, 7-А, 44-А, 44-В, 42-44, 51, 79, 91, 100-Б, 102-116, 109-А, 101, 107-117, 121, 127), ул. Тендровская (9-А, 7-А, 1-19, 59-61, 87) ул. Синютина (2-6, 1-5), ул. Паши Ангелиной (623 и 1623).Также в это же время электричество будут отключать в домах:ул. Нежинская (2-14, 3-13), ул. Виноградная (8-10, 1), ул. Гумилева (1, 5), ул. Мате Залки (34, 40), ул. Лучистая (4-8, 12, 1-А, 1), пл. Якорная, 5, ул. Котляревского (8-А, 4-8, 3-9), ул. Коцюбинского (36/1, 10-14, 36-40, 9кв-1, 5-7, 37), ул. Урожайная (10-12, 24-28, 7-25, 2, 1), ул. Связистов (4-А, 2-4, 8, 1176), бул. Английский (10-18, 7-А, 13-17, 21), ул. Хомутова (12-А, 12), ул. Драгунская, 4; ул. Гусарская (3-15), пер.1-й Хомутов (4-А, 4-6, к.849, 1, 9), пер. 3-й Хомутов (4-А, 6-А, 4-6, 862, 5-А, 3-А, 3-5, 851, 863), ул. А. Ахматовой (17-А, 5-А, 3-А, 1-А, 1-5, 13-17, 45), пер. 2-й Хомутов (8-А, 4, 8, 870, 1-3, 869), пер. 4-й Хомутов, 3; ул. Комдива Ласкина (11-13), б. Гидронавтов (58 – 62), пр-д. Фрегатный, 66; ул. Д.Ракицкого (18/192).В это же время отключения предполагаются еще в четырех садовых товариществах:СТ "Якорь" (2-26, 34, 38, 52-54, 1-27, 39, 53-55), СТ "Южный Экспресс" (кад. 60, 54, 75, 955), СТ "Икар-1" (10, 22-26, 52, 66, 76-78, 82, 212, 19, 27, 31, 37, 41, 65, 79, 89, 242, 245-А, 261-А, 129, 229, 245, 250) и СТ "Нива" (8, 1-А), СТ "Гидростроитель" (8, 28-30, 68, 118, 192, 206, 226, 107/109, 27, 61, 93, 1755).В селе Орлином в период с 9-00 до 17-00 будут отключать свет по адресам:пер. Байдарский (4-А, 2-14, 1-5,9), ул. Круговая (6, 3-А, 1-3), ул. Ласпинская (11/1, 12-А, 42-А,1 0-40, 44-52, 892, 15/2, 21-А, 37-А, 7-33, 37-41, 25-А, 7), ул. Тюкова (40, 55-А, 49-51, 55, 59), ул. Ореховая (9-11), пер. Трактористов, уч.1, ул. Широкая (2, 6, 10-12, 16-20, 24), КСП "Красный Октябрь" (1044, 1054, 1058, 753, 1037, 1041, 1051, 518).Кроме того, подача электроэнергии будет ограничена с 09-00 до 16-00 в ЗАО "Софьи Перовской" (пай 681,681/1,311). А с 10-00 до 13-00 на улице Зеленая (6,10-20,1-15).В связи с плановым ремонтом электрооборудования в Крыму и Севастополе регулярно отключают свет на разных линиях, о чем всегда предупреждают абонентов заранее.Ранее без электричества оставались 14 сел Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа

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