https://crimea.ria.ru/20240411/poselok-novyy-svet-v-krymu-na-vremya-ostalsya-bez-gaza-1136463974.html

Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа

Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа

Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T09:29

2024-04-11T09:29

2024-04-11T09:37

крымгазсети

отключение газа в крыму

новый свет

судак

крым

новости крыма

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Потребителей просят перекрыть краны.Восстанавливать газоснабжение планируют после 12.00. Жителям необходимо будет предоставить доступ работникам предприятия к газовым приборам для выполнения пуско-наладочных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничествеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму

новый свет

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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