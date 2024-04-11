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Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T09:29
2024-04-11T09:37
крымгазсети
отключение газа в крыму
новый свет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Потребителей просят перекрыть краны.Восстанавливать газоснабжение планируют после 12.00. Жителям необходимо будет предоставить доступ работникам предприятия к газовым приборам для выполнения пуско-наладочных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничествеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму
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Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа

Поселок Новый Свет в Крыму отключили от газоснабжения на несколько часов

09:29 11.04.2024 (обновлено: 09:37 11.04.2024)
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".

"С 9.00 11 апреля в пгт. Новый Свет Судакским филиалом "Крымгазсети" проводятся ремонтные работы на газопроводе высокого давления перед газорегуляторным пунктом, в связи с чем подача природного газа потребителям приостановлена", - говорится в сообщении.

Потребителей просят перекрыть краны.
Восстанавливать газоснабжение планируют после 12.00. Жителям необходимо будет предоставить доступ работникам предприятия к газовым приборам для выполнения пуско-наладочных работ.
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