https://crimea.ria.ru/20240411/poselok-novyy-svet-v-krymu-na-vremya-ostalsya-bez-gaza-1136463974.html
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T09:29
2024-04-11T09:29
2024-04-11T09:37
крымгазсети
отключение газа в крыму
новый свет
судак
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453388_0:90:867:577_1920x0_80_0_0_013ae5ec00dbe7d6c9d121614ce3b8d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Потребителей просят перекрыть краны.Восстанавливать газоснабжение планируют после 12.00. Жителям необходимо будет предоставить доступ работникам предприятия к газовым приборам для выполнения пуско-наладочных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничествеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму
новый свет
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453388_21:0:790:577_1920x0_80_0_0_9cf730ed815d146752fa04c5ab6758df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымгазсети, отключение газа в крыму, новый свет, судак, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Поселок Новый Свет в Крыму на время остался без газа
Поселок Новый Свет в Крыму отключили от газоснабжения на несколько часов
09:29 11.04.2024 (обновлено: 09:37 11.04.2024)