https://crimea.ria.ru/20240409/14-sel-pod-simferopolem-do-vechera-vtornika-ostalis-bez-sveta-1136390559.html

14 сел под Симферополем до вечера вторника остались без света

14 сел под Симферополем до вечера вторника остались без света - РИА Новости Крым, 09.04.2024

14 сел под Симферополем до вечера вторника остались без света

Во вторник 14 сел Симферопольского района остались без электричества в связи с плановыми работами на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T10:49

2024-04-09T10:49

2024-04-09T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник 14 сел Симферопольского района остались без электричества в связи с плановыми работами на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".В селе Доброе отключены от электроснабжения ул. Веселая, пер. Вишневый, ул. Мустафы Селимова, ул. Исмаила Языджиева, ул. Славянская, ул. Георгиевская, ул. Пятихатская, ул. Прибрежная, ул. Жемчужная, ул. Возрождения, ул. Дружбы, ул. Узбекистанская, ул. Ташкенская, ул. Самаркандская, ул. Майская, ул. Ароматная, ул. Февральская, ул. Апрельская, ул. Казацкая, ул. Рождественская, ул. Благовещенская, ул. им. А. Бабаджаняна, ул. И. Айвазовского, ул. 40 лет Победы, ул. Школьная, ул. Юрия Османова, ул. А. Сейтмеметова, ул. Авдет, ул. Ароматная, ул. Гузель, ул. Мерхамет, ул. Яшлык, ул. Эльдара Халилова, ул. Йилдыз, ул. Салгир-Бою, ул. Чокрахлы, ул. Тынчлык, ул. Ветан, ул. Берекет, ул. Гранатовая, ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Богатая, ул. Речная.Света нет и в поселке Гвардейское по улицам Рыкова, Казмирчука, Строительная, Колхозная, Гагарина, Ореховая, Аллейная.В селе Укромное без электричества до вечера жители по адресам: ул. Дегтяря, ул. Степная, ул. Мира, пер. Кадровый, ул. Октябрьская, теплицы, и здание администрации сельского поселения.В Совхозном отключены абоненты на ул. Совхозная, ул. Кадровая, ул. Тополевая, ул. Фруктовая, ул. Грушевая, ул. Южная, ул. Ясная.В Пионерском света нет у жителей улиц Аян, Къутлу, Чора-Батыр, Чатыр-Даг, Бирлик, Хайтарма, Мамут-Султан, Ана-Юрт, Дружбы, Строительная, Софиевская, Орталан, Юксек, Бай Асана, Чокрак, Парниковая.В Заречном обесточены абоненты на ул. Заречная, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Полоневая, пер. Персиковый, пер. Салгирный, пер. Фруктовый, ул. Полигонная, ул. Салгирная, администрация Добровского сельского поселения, школа, ул. Предгорная.В селе Журавлевка: ул. Мира, ул. Волынского, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Свободы, ул. Лесникова, ул. Октябрьская, детский сад, ул. 1-го мая, ул. Партизанская, ул. Мира, ул. Октябрьская, насосная станция, ул. Рымарева, ул. Южная, детский сад, Журавлевская школа, птицеферма, АО "Партизан".Село Трудолюбово без света ул. Садовая, ул. Тепличная, ул. Заречная; дом культуры. В селе Сторожевое без электричества остались ул. Парковая, ул. Урожайная, пер. Дружный, ул. Крымская и насосная станция. В селе Куприно: ул. Николаенко, ул. Луговая, ул. Восточная, ул. Сумская, насосная станция. В селе Новый Сад: ул. Новоселов, квартал Цветочный, школа, насосная станция.Кроме того, частично нет электроснабжения в селе Дубки, Молочное и Чистенькое.По данным "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируется к 17:00.

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