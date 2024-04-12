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Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
Учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводятся вечером в пятницу на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T20:02
2024-04-12T20:02
2024-04-12T20:04
севастополь
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводятся вечером в пятницу на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил он.Ранее тренировки проводились днем в пятницу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
20:02 12.04.2024 (обновлено: 20:04 12.04.2024)