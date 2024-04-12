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Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения

Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения

Учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводятся вечером в пятницу на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T20:02

2024-04-12T20:02

2024-04-12T20:04

севастополь

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

учения

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводятся вечером в пятницу на входе в Севастопольскую бухту, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил он.Ранее тренировки проводились днем в пятницу в Севастопольской и Стрелецкой бухтах.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В четверг учения военных проходили в Севастополе и Армянске.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность