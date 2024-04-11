https://crimea.ria.ru/20240411/rabota-shla-dnem-i-nochyu-kak-sostavlyali-konstitutsiyu-kryma-1136472462.html

"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма

"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024

"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма

Работа над составлением Конституции Республики Крым проходила в очень сжатые сроки, тем не менее, документ является уникальным и отражает ситуацию вхождения... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T13:21

2024-04-11T13:21

2024-04-11T13:21

радио "спутник в крыму"

конституция республики крым

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа над составлением Конституции Республики Крым проходила в очень сжатые сроки, тем не менее, документ является уникальным и отражает ситуацию вхождения полуострова в состав России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Константин Бахарев, который в 2014 году входил в состав комиссии по разработке основного документа региона.Парламентарий напомнил, что процесс создания Конституции РК происходил фактически "с колес" и занял менее трех недель.По его словам, при подготовке проекта документа специалисты в определенной степени опирались на конституции других республик РФ – Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других. Тем не менее, нельзя было просто взять какой-то из этих документов и просто скопировать, заменив название субъекта.Он также отметил, что о тех полномочиях, которые были закреплены в Конституции, Крым при Украине мог только мечтать. Республика пыталась реализовать свои полномочия в бюджетной, гуманитарной и других сферах, но власти в Киеве не шли навстречу и отбрасывали предложения республики. В России ситуация в этом плане была диаметрально противоположной."Нас спрашивали: какие вы хотите полномочия, каким вы видите государственное устройство республики. Например, когда мы говорили о выборах главы республики, нам предложили варианты избирать его на прямых выборах или в Государственном совете. Нам никто ничего не диктовал", – указал Бахарев.По словам депутата ГД, свидетельством качественной работы над Конституцией Крыма явилось то, что за 10 лет в документ была внесена только одна поправка – о том, что глава республики может занимать этот пост более двух сроков.11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. В этот день в 2014 году Государственный совет РК на пленарном заседании утвердил основной документ республики. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.Согласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ. В ней, в частности, закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. С принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации.

https://crimea.ria.ru/20240411/territoriya-yazyki-i-zemlya-top-otlichiy-konstitutsiy-kryma-pri-rf-i-ukraine-1128102244.html

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конституция республики крым, константин бахарев, крым, политика, закон и право, россия, история