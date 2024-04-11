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"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма
"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024
"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма
Работа над составлением Конституции Республики Крым проходила в очень сжатые сроки, тем не менее, документ является уникальным и отражает ситуацию вхождения... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T13:21
2024-04-11T13:21
радио "спутник в крыму"
конституция республики крым
константин бахарев
крым
политика
закон и право
россия
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа над составлением Конституции Республики Крым проходила в очень сжатые сроки, тем не менее, документ является уникальным и отражает ситуацию вхождения полуострова в состав России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Константин Бахарев, который в 2014 году входил в состав комиссии по разработке основного документа региона.Парламентарий напомнил, что процесс создания Конституции РК происходил фактически "с колес" и занял менее трех недель.По его словам, при подготовке проекта документа специалисты в определенной степени опирались на конституции других республик РФ – Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других. Тем не менее, нельзя было просто взять какой-то из этих документов и просто скопировать, заменив название субъекта.Он также отметил, что о тех полномочиях, которые были закреплены в Конституции, Крым при Украине мог только мечтать. Республика пыталась реализовать свои полномочия в бюджетной, гуманитарной и других сферах, но власти в Киеве не шли навстречу и отбрасывали предложения республики. В России ситуация в этом плане была диаметрально противоположной."Нас спрашивали: какие вы хотите полномочия, каким вы видите государственное устройство республики. Например, когда мы говорили о выборах главы республики, нам предложили варианты избирать его на прямых выборах или в Государственном совете. Нам никто ничего не диктовал", – указал Бахарев.По словам депутата ГД, свидетельством качественной работы над Конституцией Крыма явилось то, что за 10 лет в документ была внесена только одна поправка – о том, что глава республики может занимать этот пост более двух сроков.11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. В этот день в 2014 году Государственный совет РК на пленарном заседании утвердил основной документ республики. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.Согласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ. В ней, в частности, закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. С принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации.
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конституция республики крым, константин бахарев, крым, политика, закон и право, россия, история
"Работа шла днем и ночью": как составляли Конституцию Крыма

Конституция Крыма отразила уникальность ситуации вхождения региона в РФ – депутат Думы

13:21 11.04.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПервый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Константин Бахарев
Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Константин Бахарев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Работа над составлением Конституции Республики Крым проходила в очень сжатые сроки, тем не менее, документ является уникальным и отражает ситуацию вхождения полуострова в состав России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Константин Бахарев, который в 2014 году входил в состав комиссии по разработке основного документа региона.
Парламентарий напомнил, что процесс создания Конституции РК происходил фактически "с колес" и занял менее трех недель.
"Это была тяжелая работа. У нас была достаточно большая группа, туда входили профессионалы, как крымчане, так и коллеги из других субъектов Федерации, представители федеральных органов власти – правительства, администрации президента, ЦИК. С самого начала мы ставили перед собой задачу составить качественный документ, который в полной мере отражает уникальность ситуации, уникальность Крыма и процесса его вхождения в состав России", - сказал Бахарев.
По его словам, при подготовке проекта документа специалисты в определенной степени опирались на конституции других республик РФ – Татарстана, Башкортостана, Чувашии и других. Тем не менее, нельзя было просто взять какой-то из этих документов и просто скопировать, заменив название субъекта.
"Наша конституция является уникальной. Это не просто компиляция других текстов, а отражение того политического момента, в который она создавалась, и той беспрецедентной ситуации, когда регион входил в состав другого государства, и требовалось оформить это в правовом поле", – подчеркнул депутат Госдумы.
Он также отметил, что о тех полномочиях, которые были закреплены в Конституции, Крым при Украине мог только мечтать. Республика пыталась реализовать свои полномочия в бюджетной, гуманитарной и других сферах, но власти в Киеве не шли навстречу и отбрасывали предложения республики. В России ситуация в этом плане была диаметрально противоположной.
"Нас спрашивали: какие вы хотите полномочия, каким вы видите государственное устройство республики. Например, когда мы говорили о выборах главы республики, нам предложили варианты избирать его на прямых выборах или в Государственном совете. Нам никто ничего не диктовал", – указал Бахарев.
По словам депутата ГД, свидетельством качественной работы над Конституцией Крыма явилось то, что за 10 лет в документ была внесена только одна поправка – о том, что глава республики может занимать этот пост более двух сроков.
11 апреля отмечается День Конституции Республики Крым. В этот день в 2014 году Государственный совет РК на пленарном заседании утвердил основной документ республики. Основной закон Крыма структурирован и создан по аналогу Конституции РФ. В ней присутствует преамбула и 9 глав основной части, а также завершающая глава, в которой определены "Переходные положения".
Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.
Согласно статье 1 Конституции 2014 года, Республика Крым является демократическим правовым государством в составе РФ. В ней, в частности, закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. С принятием Конституции 2014 года Крым получили право законодательной инициативы. Республика имеет право вносить законопроекты в Госдуму и участвовать в их рассмотрении. Два представителя субъекта — от главы республики и от Госсовета РК — входят в Совет Федерации.
Раздача Конституции Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 08:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине
 
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