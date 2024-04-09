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Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы,... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T12:26
2024-04-09T12:26
2024-04-09T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети. Накануне в городе-герое также проходили тренировки расчетов ППДО со стрельбой.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбой - Развожаев
12:26 09.04.2024 (обновлено: 12:28 09.04.2024)