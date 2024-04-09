https://crimea.ria.ru/20240409/strelba-v-tsentre-sevastopolya-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-1136394273.html

Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов

Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы,... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:26

2024-04-09T12:26

2024-04-09T12:28

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети. Накануне в городе-герое также проходили тренировки расчетов ППДО со стрельбой.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым