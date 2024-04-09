Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240409/strelba-v-tsentre-sevastopolya-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-1136394273.html
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы,... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T12:26
2024-04-09T12:28
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707845_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1a1e17922b7dae37379ee83bc1d2f804.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети. Накануне в городе-герое также проходили тренировки расчетов ППДО со стрельбой.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причинаЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/08/1118707845_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6b72ddc16222e416b9a6a406d384ad97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов

В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов со стрельбой - Развожаев

12:26 09.04.2024 (обновлено: 12:28 09.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные тренируются в стрельбе . Архивное фото
Военные тренируются в стрельбе . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник днем в Севастополе флот проводит тренировки в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. В городе могут быть слышны звуки стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 13.00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.

И добавил, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети. Накануне в городе-герое также проходили тренировки расчетов ППДО со стрельбой.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во вторник стрельба в порту Новороссийска будет слышна дважды - причина
Черноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте
14:27Огромные потери: ВСУ лишились более 900 боевиков
14:02Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
13:59Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой
13:53Жилые дома Каховки под огнем ВСУ: погибли три человека
13:41В Крыму резко выросла заболеваемость коронавирусом
13:19Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца
13:04В Керчи простились с героем спецоперации Андреем Лапиным
12:56В Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережной
12:3827 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектах
12:26Стрельба в центре Севастополя: флот тренируется уничтожать диверсантов
12:16Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"
12:12Неонацисты в Киеве использовали террористов для теракта в "Крокусе" - ФСБ
12:04Дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную станцию
11:58"Оборонный зонтик" США над Европой может скоро закрыться – Боррель
11:41Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь
11:30В Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие
11:20В Крыму оформили права на объекты Соборной мечети
11:02Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал
10:4914 сел под Симферополем до вечера вторника остались без света
Лента новостейМолния