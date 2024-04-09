https://crimea.ria.ru/20240409/pavodki-v-regionakh-rossii--situatsiya-k-etomu-chasu-1136412805.html

Паводки в регионах России – ситуация к этому часу

Паводки в регионах России – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Паводки в регионах России – ситуация к этому часу

Ситуация в потопленных регионах остается напряженной, спасатели эвакуируют людей и животных, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшими, подтопленными в 37... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T22:16

2024-04-09T22:16

2024-04-09T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Ситуация в потопленных регионах остается напряженной, спасатели эвакуируют людей и животных, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшими, подтопленными в 37 субъектах остаются более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков, сообщает МЧС России.Ситуация в Оренбургской областиСамая сложная ситуация в Оренбургской области, где остаются подтопленными более 10,3 тыс домов и 13,1 тыс приусадебных участков.По данным пресс-службы городской мэрии, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критический уровень еще на сантиметр до опасной отметки 931 сантиметр. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.Курганская областьПринудительная эвакуация объявлена в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу муниципалитета Марину Панкратову.С 5 апреля в Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. По прогнозу регионального управления МЧС, на территории области могут быть подтоплены 4,3 тыс домов, более 5,5 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть более 18,7 тыс человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру вторника составляет 912 сантиметров, что превышает неблагоприятную отметку. Опасные явления наступают при уровне воды в 1060 сантиметров.Самарская область и Алтайский крайПо данным спасателей, в Самарской области остаются подтопленными 7 мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков и участок автодороги. В Алтайском крае – 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в 16 населенных пунктах. Действует ограничение на 8 участках дорог, затоплен низководный мост. В двух пунктах временного размещения находятся 20 человек, в том числе 9 детей, на месте работают свыше тысячи специалистов и 501 единица техники. При этом в регионах ситуация стабилизируется, отмечает пресс-служба МЧС.Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал – началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. В МЧС России уточнили, что на территориях Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов прогнозируется повышение температуры воздуха, активное снеготаяние и вскрытие рек. Читайте также на РИА Новости Крым:С наводнениями в России борются усиленные группировки МЧС и военныеЧто происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 летПик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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