Рейтинг@Mail.ru
Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/otvet-na-gosperevorot-v-kieve-pushilin-pozdravil-s-10-letiem-sozdaniya-dnr-1136342555.html
Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР
Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР
Создание независимой от Украины Донецкой Народной Республики стало ответом на государственный переворот в Киеве, попрание прав русскоязычного населения и его... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T09:56
2024-04-07T09:56
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
история
политика
общество
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126661081_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_7e6d6dafb07c0e2b4eb6b806ce533bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Создание независимой от Украины Донецкой Народной Республики стало ответом на государственный переворот в Киеве, попрание прав русскоязычного населения и его истории. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравительном обращении по случаю 10-й годовщины создания республики, назвав всех жителей Донбасса героями.По словам Пушилина, после госпереворота в Киеве жители региона выходили на митинги и требовали, чтобы Донбасс был услышан. "Но Киеву нужна была война"."Тогда мы поставили на кон все, взяли власть в свои руки. Воля и решительность жителей Донбасса смогли изменить ход истории… Ровно 10 лет назад начался наш путь домой, в Россию. 7 апреля 2014 года состоялось провозглашение Донецкой Народной Республики. В этот же день мы заявили о проведении референдума о независимости ДНР", – сказал Пушилин.Он подчеркнул, что республика родилась "как ответ на государственный переворот в Киеве в защиту русскоязычного населения, против попирания нашей истории и корней". Теперь же ДНР в России, "где уважают традиции, культуру и историю каждого региона".Он также пожелал всем "скорейшей победы и счастливого будущего под мирным небом".Ранее 7 апреля Пушилин сообщил, что в Авдеевке разработают программу восстановления жилья.7 апреля ДНР отмечает 10 лет провозглашения своего суверенитета. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики, а также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это было Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1e/1126661081_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_5ab012398f5078b79629dd55406d3044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), украина, россия, история, политика, общество, новости, новые регионы россии
Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назвал всех жителей ДНР героями и поздравил с 10-летием республики

09:56 07.04.2024
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Создание независимой от Украины Донецкой Народной Республики стало ответом на государственный переворот в Киеве, попрание прав русскоязычного населения и его истории. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравительном обращении по случаю 10-й годовщины создания республики, назвав всех жителей Донбасса героями.
По словам Пушилина, после госпереворота в Киеве жители региона выходили на митинги и требовали, чтобы Донбасс был услышан. "Но Киеву нужна была война".
"Тогда мы поставили на кон все, взяли власть в свои руки. Воля и решительность жителей Донбасса смогли изменить ход истории… Ровно 10 лет назад начался наш путь домой, в Россию. 7 апреля 2014 года состоялось провозглашение Донецкой Народной Республики. В этот же день мы заявили о проведении референдума о независимости ДНР", – сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что республика родилась "как ответ на государственный переворот в Киеве в защиту русскоязычного населения, против попирания нашей истории и корней". Теперь же ДНР в России, "где уважают традиции, культуру и историю каждого региона".
"Именно к этому мы стремились, когда определяли судьбу Донбасса… Дорогие земляки! Благодарю вас за смелость, принципиальность, истинный патриотизм. Каждый из вас герой", – заявил Пушилин.
Он также пожелал всем "скорейшей победы и счастливого будущего под мирным небом".
Ранее 7 апреля Пушилин сообщил, что в Авдеевке разработают программу восстановления жилья.
7 апреля ДНР отмечает 10 лет провозглашения своего суверенитета. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики, а также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10 лет Крымской весне: как это было
Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаРоссияИсторияПолитикаОбществоНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
12:11Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
12:04Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани
11:31Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
11:11Двое подростков пострадали в ДТП в Нижнегорском районе Крыма
10:50Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
10:31"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
10:21Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
09:56Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР
09:40В Оренбурге из-за ухудшения паводковой ситуации эвакуируют людей
09:21Ночные взрывы на Украине: разрушена припортовая инфраструктура
08:38Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения
08:18В Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
07:41Зачем оформлять полис КАСКО перед отпуском - эксперт
07:31Глава МЧС России по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область
07:01Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников
00:01Погода в Крыму в воскресенье: май в апреле
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
23:49При взрыве газа в Татарстане погиб человек
22:16Главное за день: 6 апреля
Лента новостейМолния