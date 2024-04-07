https://crimea.ria.ru/20240407/otvet-na-gosperevorot-v-kieve-pushilin-pozdravil-s-10-letiem-sozdaniya-dnr-1136342555.html

Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР

Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Ответ на госпереворот в Киеве: Пушилин поздравил с 10-летием создания ДНР

Создание независимой от Украины Донецкой Народной Республики стало ответом на государственный переворот в Киеве, попрание прав русскоязычного населения и его... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T09:56

2024-04-07T09:56

2024-04-07T09:56

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Создание независимой от Украины Донецкой Народной Республики стало ответом на государственный переворот в Киеве, попрание прав русскоязычного населения и его истории. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравительном обращении по случаю 10-й годовщины создания республики, назвав всех жителей Донбасса героями.По словам Пушилина, после госпереворота в Киеве жители региона выходили на митинги и требовали, чтобы Донбасс был услышан. "Но Киеву нужна была война"."Тогда мы поставили на кон все, взяли власть в свои руки. Воля и решительность жителей Донбасса смогли изменить ход истории… Ровно 10 лет назад начался наш путь домой, в Россию. 7 апреля 2014 года состоялось провозглашение Донецкой Народной Республики. В этот же день мы заявили о проведении референдума о независимости ДНР", – сказал Пушилин.Он подчеркнул, что республика родилась "как ответ на государственный переворот в Киеве в защиту русскоязычного населения, против попирания нашей истории и корней". Теперь же ДНР в России, "где уважают традиции, культуру и историю каждого региона".Он также пожелал всем "скорейшей победы и счастливого будущего под мирным небом".Ранее 7 апреля Пушилин сообщил, что в Авдеевке разработают программу восстановления жилья.7 апреля ДНР отмечает 10 лет провозглашения своего суверенитета. В этот день в 2014 году были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики, а также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это было Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин

донецкая народная республика (днр)

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), украина, россия, история, политика, общество, новости, новые регионы россии