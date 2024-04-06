https://crimea.ria.ru/20240406/trem-poselkam-v-orske-grozit-podtoplenie--1136335387.html

Трем поселкам в Орске грозит подтопление

Трем поселкам в Орске грозит подтопление - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Трем поселкам в Орске грозит подтопление

Опасность подтопления трех поселков существует в оренбургском Орске, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T17:05

2024-04-06T17:05

2024-04-06T17:05

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

наводнение

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136335563_21:0:3662:2048_1920x0_80_0_0_ea8770f5540163f31d5a0624a5a9fd5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Опасность подтопления трех поселков существует в оренбургском Орске, сообщает РИА Новости. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. В правительстве России отмечают, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет. Ситуация находится на контроле, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание и дала соответствующе поручения.В частности, Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах, а Россельхознадзору обеспечить ветеринарную безопасность.Ростехнадзор должен проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.Решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске поручено Росводресурсам вместе с правительством Оренбургской области.Все о ситуации с прорывом дамбы в Орске читайте по ссылке >>Минсельхоз России оценит ущерб сельхозтоваропроизводителей и примет меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одного погибшего обнаружили в ОрскеУголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в ОрскеВ Орске нашли двух погибших

https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html

орск

оренбургская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнение, происшествия, россия