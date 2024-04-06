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Трем поселкам в Орске грозит подтопление - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Трем поселкам в Орске грозит подтопление
Трем поселкам в Орске грозит подтопление - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Трем поселкам в Орске грозит подтопление
Опасность подтопления трех поселков существует в оренбургском Орске, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T17:05
2024-04-06T17:05
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
наводнение
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Опасность подтопления трех поселков существует в оренбургском Орске, сообщает РИА Новости. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. В правительстве России отмечают, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет. Ситуация находится на контроле, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание и дала соответствующе поручения.В частности, Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах, а Россельхознадзору обеспечить ветеринарную безопасность.Ростехнадзор должен проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.Решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске поручено Росводресурсам вместе с правительством Оренбургской области.Все о ситуации с прорывом дамбы в Орске читайте по ссылке &gt;&gt;Минсельхоз России оценит ущерб сельхозтоваропроизводителей и примет меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одного погибшего обнаружили в ОрскеУголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в ОрскеВ Орске нашли двух погибших
https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html
орск
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орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, наводнение, происшествия, россия
Трем поселкам в Орске грозит подтопление

Трем поселкам в Орске грозит подтопление

17:05 06.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Опасность подтопления трех поселков существует в оренбургском Орске, сообщает РИА Новости.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель. Жителей активно призывают к эвакуации. Продолжается эвакуация жителей Старого города", - пояснили агентству в мэрии Орска.
В правительстве России отмечают, что подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более 100 лет. Ситуация находится на контроле, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание и дала соответствующе поручения.
В частности, Роспотребнадзору поручено проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории подтопления и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах, а Россельхознадзору обеспечить ветеринарную безопасность.
Ростехнадзор должен проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений.
Решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске поручено Росводресурсам вместе с правительством Оренбургской области.
Все о ситуации с прорывом дамбы в Орске читайте по ссылке >>
Минсельхоз России оценит ущерб сельхозтоваропроизводителей и примет меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона.
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