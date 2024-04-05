https://crimea.ria.ru/20240405/solntse-smenitsya-dozhdyami-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1136314882.html

Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные

Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные

В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T20:51

2024-04-05T20:51

2024-04-05T20:14

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

погода

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, мощное наступление весны не за горами, но произойдет оно не в эти выходные. И хотя незначительные дожди в пятницу станут эхом уходящего из Крыма циклона, все же солнце задержится лишь на субботу.В ночные часы воздух будет остывать не ниже +5… +10 градусов, а днем можно рассчитывать на +16… +21 или даже +17… +22 градуса, уточнил он.В воскресенье погода будет похожая, но не везде в Крыму. Облаков в этот день станет чуть больше, а на западе полуострова кое-где даже может заморосить дождь, предупредил метеоролог."Температурные показатели ночью +6…+11, а днем за счет натекания облачности и сокращения притока лучистой энергии солнца будет примерно +15… +20, +15… +21 градусов тепла", – прогнозирует специалист. Читайте также на РИА Новости Крым: Грозят ли Крыму заморозки Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев

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