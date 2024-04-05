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Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные
Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные
В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T20:51
2024-04-05T20:14
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
погода
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, мощное наступление весны не за горами, но произойдет оно не в эти выходные. И хотя незначительные дожди в пятницу станут эхом уходящего из Крыма циклона, все же солнце задержится лишь на субботу.В ночные часы воздух будет остывать не ниже +5… +10 градусов, а днем можно рассчитывать на +16… +21 или даже +17… +22 градуса, уточнил он.В воскресенье погода будет похожая, но не везде в Крыму. Облаков в этот день станет чуть больше, а на западе полуострова кое-где даже может заморосить дождь, предупредил метеоролог."Температурные показатели ночью +6…+11, а днем за счет натекания облачности и сокращения притока лучистой энергии солнца будет примерно +15… +20, +15… +21 градусов тепла", – прогнозирует специалист. Читайте также на РИА Новости Крым: Грозят ли Крыму заморозки Такой жары в Симферополе не было 77 лет – ФОБОСВ Севастополе начали готовить пляжи к сезону – Развожаев
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, погода, крым, новости крыма
Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные

Солнечную субботу в Крыму сменит местами дождливое воскресенье – ФОБОС

20:51 05.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНабережная имени Валентины Терешковой в Евпатории
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, мощное наступление весны не за горами, но произойдет оно не в эти выходные. И хотя незначительные дожди в пятницу станут эхом уходящего из Крыма циклона, все же солнце задержится лишь на субботу.
"В субботу инициативу перехватит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим погожим влиянием весь Черноморский бассейн. Соответственно, крымчан ожидает солнечная и сухая погода", – сказал Тишковец.
В ночные часы воздух будет остывать не ниже +5… +10 градусов, а днем можно рассчитывать на +16… +21 или даже +17… +22 градуса, уточнил он.
В воскресенье погода будет похожая, но не везде в Крыму. Облаков в этот день станет чуть больше, а на западе полуострова кое-где даже может заморосить дождь, предупредил метеоролог.
"Температурные показатели ночью +6…+11, а днем за счет натекания облачности и сокращения притока лучистой энергии солнца будет примерно +15… +20, +15… +21 градусов тепла", – прогнозирует специалист.
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