Рейтинг@Mail.ru
Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/prigorodnye-rayony-chasova-yara-v-dnr-pod-kontrolem-rossii-1136299757.html
Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
Российские военные вошли в пригород Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T07:47
2024-04-05T07:49
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
ян гагин
часов яр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b912c8b2f17b79e2e67fdb416f2f42b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские военные вошли в пригород Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости. Уточняется, что ВСУ за год превратили город в укрепрайон, его территория заминирована. Он отметил, что российские войска продвигаются крайне аккуратно, так как главная задача – беречь личный состав. "Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, – продолжил Гагин. – Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились".В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском и Авдеевском направлениях, на Донецком и Южно-Донецком заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, на Донецком направлении было уничтожено три полевых склада боеприпасов. В итоге за сутки на всех направлениях противник потерял более 900 военнослужащих.В Харьковской области комплексным ударом были поражены склад боеприпасов и пункт дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНРОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостНад Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
донецкая народная республика (днр)
украина
часов яр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c312b588a38cb69b2c5bcf67a90935c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, ян гагин, часов яр
Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России

Российские войска вошли в пригород Часова Яра в ДНР

07:47 05.04.2024 (обновлено: 07:49 05.04.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские военные вошли в пригород Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости.
Уточняется, что ВСУ за год превратили город в укрепрайон, его территория заминирована.
"От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде", - цитирует Гагина издание.
Он отметил, что российские войска продвигаются крайне аккуратно, так как главная задача – беречь личный состав.
"Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, – продолжил Гагин. – Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились".
В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском и Авдеевском направлениях, на Донецком и Южно-Донецком заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, на Донецком направлении было уничтожено три полевых склада боеприпасов. В итоге за сутки на всех направлениях противник потерял более 900 военнослужащих.
В Харьковской области комплексным ударом были поражены склад боеприпасов и пункт дислокации иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНР
Отрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мост
Над Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОЯн ГагинЧасов Яр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Биография Андрея Чибиса
08:37Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
08:30Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
08:09Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"
07:59Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
07:47Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
07:4453 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
07:38Что известно о напавшем на губернатора Мурманской области мужчине
07:32Для Украины наступает критический момент - глава офиса Зеленского
07:10Атака ВСУ на Краснодарский край пресечена российскими военными
07:06Режим ЧС из-за обнаружения радиации введен в Хабаровске
07:03Где в Севастополе отключат свет в пятницу: адреса
06:56Атака ВСУ на Ростовскую область: сбито более 40 целей
06:43В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды – даты и причины
06:04Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии
00:01Кратковременный дождь: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
23:59В ходе пресечения нападения на Андрея Чибиса нападавший также был ранен
23:19Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранен в результате нападения
23:02Главное за день: 4 апреля
Лента новостейМолния