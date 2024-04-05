https://crimea.ria.ru/20240405/prigorodnye-rayony-chasova-yara-v-dnr-pod-kontrolem-rossii-1136299757.html

Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России

Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России

Российские военные вошли в пригород Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T07:47

2024-04-05T07:47

2024-04-05T07:49

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

ян гагин

часов яр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Российские военные вошли в пригород Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина пишет РИА Новости. Уточняется, что ВСУ за год превратили город в укрепрайон, его территория заминирована. Он отметил, что российские войска продвигаются крайне аккуратно, так как главная задача – беречь личный состав. "Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, – продолжил Гагин. – Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились".В четверг в Минобороны сообщили, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском и Авдеевском направлениях, на Донецком и Южно-Донецком заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, на Донецком направлении было уничтожено три полевых склада боеприпасов. В итоге за сутки на всех направлениях противник потерял более 900 военнослужащих.В Харьковской области комплексным ударом были поражены склад боеприпасов и пункт дислокации иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНРОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостНад Донбассом сбит украинский Су-27 и перехвачены 18 снарядов HIMARS

донецкая народная республика (днр)

украина

часов яр

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, ян гагин, часов яр