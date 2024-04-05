https://crimea.ria.ru/20240405/peskov-otvetil-na-zayavlenie-makrona-po-krokusu-1136306988.html

Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"

Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу" - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Песков ответил на заявление Макрона по "Крокусу"

Кремль не располагает сведениями о якобы передаче Францией России информации относительно теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T13:37

2024-04-05T13:37

2024-04-05T13:42

дмитрий песков

"крокус сити холл"

теракт

терроризм

новости

эммануэль макрон

франция

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Кремль не располагает сведениями о якобы передаче Францией России информации относительно теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.Ранее, комментируя телефонный разговор министров обороны России и Франции, президент Эмманюэль Макрон, заявил, что спецслужбы его страны располагают "полезной информацией об организации теракта".Телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. В ходе разговора глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню сообщил, что Париж не располагает информацией о связи Украины с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" и заявил, что Франция решительно осуждает произошедший теракт.Теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холе" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала вбросом информацию США о теракте в "Крокусе"После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданийЧисло погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести

https://crimea.ria.ru/20240402/ukraina-razzhigaet-mezhnatsionalnuyu-rozn-v-rossii-1136242220.html

франция

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, "крокус сити холл", теракт, терроризм, новости, эммануэль макрон, франция, россия