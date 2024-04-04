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К чему готовятся США на фоне украинской авантюры
К чему готовятся США на фоне украинской авантюры - РИА Новости Крым, 04.04.2024
К чему готовятся США на фоне украинской авантюры
Специальная военная операция показала, что США переоценили свои силы, распыляясь на несколько конфликтов, и теперь спешат отодвинуться от украинской авантюры,... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T12:41
2024-04-04T12:41
2024-04-04T12:41
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
сша
китай
украина
ситуация на тайване
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция показала, что США переоценили свои силы, распыляясь на несколько конфликтов, и теперь спешат отодвинуться от украинской авантюры, чтобы "переключиться" на Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.По его словам, ранее американцы долгое время утверждали, "что способны одновременно участвовать в 2,5 конфликтах". "Но реалии специальной военной операции на Украине показали, что свои силы они переоценили", – сказал эксперт.При этом главное внимание США, считает Светов, сегодня уже приковано к Китаю, где назревает эскалация, к которой Америка пока не готова, хотя прежде активно старалась ее приблизить, поддерживая устремления Тайваня к независимости.Светов напомнил, что в мае вступает в должность избранный президент Тайваня, а он яростный сторонник независимости и очень конфликтует с материковым Китаем. Угрозы, которые сейчас есть из-за Тайваня, для американцев сегодня даже важнее того, что происходит вокруг Израиля, уверен эксперт."На Ближнем Востоке американцы ведут себя достаточно аккуратно, корабли оттуда ушли, хоть они, конечно, помогают Израилю", – отметил Светов.И уж точно Америке теперь не до проблем киевского режима в том объеме, в котором они позволяли себе погружаться в них на протяжении последнего времени, добавил политолог.Телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоялся 2 апреля. По информации представителя американской администрации, лидеры стран обсудили двусторонние отношения, а также "ряд региональных и глобальных проблем". При этом Байден "подтвердил американскую политику "одного Китая" и подчеркнул "необходимость поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе".На президентских выборах на Тайване, которые прошли в январе 2024 года, победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. Новый лидер уже заявил о решимости "защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая", отметив, что осознает свою большую ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и готов вести переговоры с Пекином, но только "на основе достоинства и паритета".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила плохую новость из США НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – Столтенберг Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
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мнения, юрий светов, сша, китай, украина, ситуация на тайване, политика, в мире
К чему готовятся США на фоне украинской авантюры
США переключают внимание на Китай и отодвигают Украину - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым.
Специальная военная операция показала, что США переоценили свои силы, распыляясь на несколько конфликтов, и теперь спешат отодвинуться от украинской авантюры, чтобы "переключиться" на Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму
" высказал журналист и политолог Юрий Светов.
По его словам, ранее американцы долгое время утверждали, "что способны одновременно участвовать в 2,5 конфликтах".
"Но реалии специальной военной операции на Украине показали, что свои силы они переоценили", – сказал эксперт.
При этом главное внимание США, считает Светов, сегодня уже приковано к Китаю, где назревает эскалация, к которой Америка пока не готова, хотя прежде активно старалась ее приблизить, поддерживая устремления Тайваня к независимости.
"Главная точка для них – Китай. И нашумевший разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Байдена, как раз, возможно, и связан был с тем обстоятельством, что американцы хотели бы немножко оттянуть, отодвинуть начало этого возможного конфликта с Китаем из-за Тайваня", – считает политолог.
Светов напомнил, что в мае вступает в должность избранный президент Тайваня, а он яростный сторонник независимости и очень конфликтует с материковым Китаем. Угрозы, которые сейчас есть из-за Тайваня, для американцев сегодня даже важнее того, что происходит вокруг Израиля, уверен эксперт.
"На Ближнем Востоке американцы ведут себя достаточно аккуратно, корабли оттуда ушли, хоть они, конечно, помогают Израилю", – отметил Светов.
И уж точно Америке теперь не до проблем киевского режима в том объеме, в котором они позволяли себе погружаться в них на протяжении последнего времени, добавил политолог.
"Поэтому американцы потихоньку отодвигаются от конфликта на Украине, переводя все больше стрелки на Европу. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, не случайно заявил, что, если американцы не занимаются финансированием Украины, то это должны на себя взять европейцы. Вторая идея – создать фонд в 100 млрд долларов, из которого НАТО будет обеспечивать свою украинскую авантюру, плюс перестраивать свой оборонно-промышленный комплекс", – заключил он.
Телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоялся 2 апреля. По информации представителя американской администрации, лидеры стран обсудили двусторонние отношения, а также "ряд региональных и глобальных проблем". При этом Байден "подтвердил американскую политику "одного Китая" и подчеркнул "необходимость поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе".
На президентских выборах на Тайване, которые прошли в январе 2024 года, победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. Новый лидер уже заявил о решимости "защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая", отметив, что осознает свою большую ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и готов вести переговоры с Пекином, но только "на основе достоинства и паритета".
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