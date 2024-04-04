https://crimea.ria.ru/20240404/k-chemu-gotovyatsya-ssha-na-fone-ukrainskoy-avantyury-1136278907.html

К чему готовятся США на фоне украинской авантюры

К чему готовятся США на фоне украинской авантюры - РИА Новости Крым, 04.04.2024

К чему готовятся США на фоне украинской авантюры

Специальная военная операция показала, что США переоценили свои силы, распыляясь на несколько конфликтов, и теперь спешат отодвинуться от украинской авантюры,... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T12:41

2024-04-04T12:41

2024-04-04T12:41

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

сша

китай

украина

ситуация на тайване

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133053907_0:0:3172:1784_1920x0_80_0_0_915831830946517f303058852c381f13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Специальная военная операция показала, что США переоценили свои силы, распыляясь на несколько конфликтов, и теперь спешат отодвинуться от украинской авантюры, чтобы "переключиться" на Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.По его словам, ранее американцы долгое время утверждали, "что способны одновременно участвовать в 2,5 конфликтах". "Но реалии специальной военной операции на Украине показали, что свои силы они переоценили", – сказал эксперт.При этом главное внимание США, считает Светов, сегодня уже приковано к Китаю, где назревает эскалация, к которой Америка пока не готова, хотя прежде активно старалась ее приблизить, поддерживая устремления Тайваня к независимости.Светов напомнил, что в мае вступает в должность избранный президент Тайваня, а он яростный сторонник независимости и очень конфликтует с материковым Китаем. Угрозы, которые сейчас есть из-за Тайваня, для американцев сегодня даже важнее того, что происходит вокруг Израиля, уверен эксперт."На Ближнем Востоке американцы ведут себя достаточно аккуратно, корабли оттуда ушли, хоть они, конечно, помогают Израилю", – отметил Светов.И уж точно Америке теперь не до проблем киевского режима в том объеме, в котором они позволяли себе погружаться в них на протяжении последнего времени, добавил политолог.Телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином состоялся 2 апреля. По информации представителя американской администрации, лидеры стран обсудили двусторонние отношения, а также "ряд региональных и глобальных проблем". При этом Байден "подтвердил американскую политику "одного Китая" и подчеркнул "необходимость поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе".На президентских выборах на Тайване, которые прошли в январе 2024 года, победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. Новый лидер уже заявил о решимости "защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая", отметив, что осознает свою большую ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и готов вести переговоры с Пекином, но только "на основе достоинства и паритета".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила плохую новость из США НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину – Столтенберг Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне

сша

китай

украина

ситуация на тайване

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, сша, китай, украина, ситуация на тайване, политика, в мире