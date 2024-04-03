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Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне
Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T19:33
2024-04-03T19:34
венгрия
петер сийярто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.По его словам, саммит станет скорее "заместительными действиями" НАТО, которые он назвал очень опасными и дорогими. Сийярто пояснил, что таким образом альянс попытается увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Однако Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет в этом участвовать.В январе президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Таллин в очередной раз попросил альянс принять в свой состав Украину. По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, это было жестом отчаяния лидера киевского режима. Он пояснил, что НАТО будут давать надежду, "чтобы она думала, что ее вот-вот возьмут", но не сделают соответствующий шаг.Политолог привел аналогию с ситуацией в отношении Европейского союза, многие страны-участники которого против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС как полноправный член. Поскольку это будет означать, что Киев возьмут на содержание в Евросоюз. К этому готовы далеко не все. В НАТО, по словам эксперта, точно такие же разногласия.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО – Украина: история вечных отказов"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОСуицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
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РИА Новости Крым
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венгрия, петер сийярто, в мире, украина, нато, политика, новости, сша
Пригласят ли Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне

Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне - глава МИД Венгрии Сийярто

19:33 03.04.2024 (обновлено: 19:34 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.
По его словам, саммит станет скорее "заместительными действиями" НАТО, которые он назвал очень опасными и дорогими. Сийярто пояснил, что таким образом альянс попытается увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. Однако Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет в этом участвовать.

"Поскольку очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", - сказал Сийярто журналистам.

В январе президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Таллин в очередной раз попросил альянс принять в свой состав Украину. По мнению генерального директора центра политической информации Алексея Мухина, это было жестом отчаяния лидера киевского режима. Он пояснил, что НАТО будут давать надежду, "чтобы она думала, что ее вот-вот возьмут", но не сделают соответствующий шаг.
Политолог привел аналогию с ситуацией в отношении Европейского союза, многие страны-участники которого против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС как полноправный член. Поскольку это будет означать, что Киев возьмут на содержание в Евросоюз. К этому готовы далеко не все. В НАТО, по словам эксперта, точно такие же разногласия.
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