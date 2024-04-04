https://crimea.ria.ru/20240404/esche-troikh-zaderzhannykh-za-terrorizm-arestovali-v-dagestane-1136290735.html

Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане

Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане

Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T18:07

2024-04-04T18:07

2024-04-04T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.В четверг задержаны еще три фигуранта по подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина призналась в разжигании межнациональной розни в РоссииПутин назвал главную задачу террористов и заказчиковЗадержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, новости, терроризм, суд, антитеррор, таджикистан