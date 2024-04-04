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Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T18:07
2024-04-04T18:10
махачкала
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новости
терроризм
суд
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.В четверг задержаны еще три фигуранта по подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина призналась в разжигании межнациональной розни в РоссииПутин назвал главную задачу террористов и заказчиковЗадержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"
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махачкала, дагестан, новости, терроризм, суд, антитеррор, таджикистан
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане

В Дагестане арестовали россиянина и двоих граждан Таджикистана за терроризм

18:07 04.04.2024 (обновлено: 18:10 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
"Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые – двое граждан Республики Таджикистан и один гражданин РФ (уроженец Республики Таджикистан), находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно", – говорится в сообщении.
В четверг задержаны еще три фигуранта по подозрению в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Уточняется, что операции силовиков проводились в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным ФСБ, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые исполнители применяли при совершении теракта. Третий вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей, установили в ФСБ.
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