https://crimea.ria.ru/20240403/postroili-v-rekordnye-sroki-v-donetske-otkrylsya-perinatalnyy-tsentr-1136265872.html

Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр

Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр

В Донецке открылся республиканский перинатальный центр на 140 коек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных и... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T18:53

2024-04-03T18:53

2024-04-03T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Донецке открылся республиканский перинатальный центр на 140 коек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах в среду.По словам Владимира Путина, центр построен в рекордно короткие сроки. На сегодняшний день это самое современное, оснащенное всем необходимым оборудованием медицинское учреждение по данному профилю в регионе."Его штатная численность более 620 сотрудников. 160 врачей, 290 сотрудников среднего медперсонала. Коллектив уже укомплектован почти на 70 процентов", - уточнил президент.Глава государства подчеркнул, что это серьезный вклад в большую общую работу по поддержке российских семей, рождаемости и формированию высокого престижа многодетности в России.Министр здравоохранения Михаил Мурашко, докладывая об открытии Донецкого перинатального центра, сообщил, что он полностью соответствует лицензионным требованиям РФ. В центре доступны самые современные высокие технологии помощи матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту, что перинатальный центр начал свою работу эффективно и продуктивно в первый же день.Главный врач Донецкого республиканского перинатального центра им. Профессора В. К. Чайки Анна Железная также рассказала, что в нем сейчас находятся не только женщины, которые ждут родов, но и те, кто уже родил."Наверное, символично, что на военных территориях возрождение начинается с благоустройства дома, где рождается новая жизнь. Думаю, что наш перинатальный центр станет новым символом Донецка", – сказала Железная.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построеноРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, денис пушилин, михаил мурашко, здравоохранение в россии, общество, новости