https://crimea.ria.ru/20240403/postroili-v-rekordnye-sroki-v-donetske-otkrylsya-perinatalnyy-tsentr-1136265872.html
Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр
Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр
В Донецке открылся республиканский перинатальный центр на 140 коек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных и... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T18:53
2024-04-03T18:53
2024-04-03T19:08
донецк
донецкая народная республика (днр)
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
денис пушилин
михаил мурашко
здравоохранение в россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136265755_0:9:3612:2041_1920x0_80_0_0_d06339b9796f4663cb0199363a466be8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Донецке открылся республиканский перинатальный центр на 140 коек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах в среду.По словам Владимира Путина, центр построен в рекордно короткие сроки. На сегодняшний день это самое современное, оснащенное всем необходимым оборудованием медицинское учреждение по данному профилю в регионе."Его штатная численность более 620 сотрудников. 160 врачей, 290 сотрудников среднего медперсонала. Коллектив уже укомплектован почти на 70 процентов", - уточнил президент.Глава государства подчеркнул, что это серьезный вклад в большую общую работу по поддержке российских семей, рождаемости и формированию высокого престижа многодетности в России.Министр здравоохранения Михаил Мурашко, докладывая об открытии Донецкого перинатального центра, сообщил, что он полностью соответствует лицензионным требованиям РФ. В центре доступны самые современные высокие технологии помощи матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту, что перинатальный центр начал свою работу эффективно и продуктивно в первый же день.Главный врач Донецкого республиканского перинатального центра им. Профессора В. К. Чайки Анна Железная также рассказала, что в нем сейчас находятся не только женщины, которые ждут родов, но и те, кто уже родил."Наверное, символично, что на военных территориях возрождение начинается с благоустройства дома, где рождается новая жизнь. Думаю, что наш перинатальный центр станет новым символом Донецка", – сказала Железная.Читайте также на РИА Новости Крым:"Продолжительная и активная жизнь" для россиян: что будет построеноРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
донецк
донецкая народная республика (днр)
россия
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136265755_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_3e7286177378e112f8e576682b3ea6bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика (днр), владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, денис пушилин, михаил мурашко, здравоохранение в россии, общество, новости
Построили в рекордные сроки: в Донецке открылся перинатальный центр
В Донецке открылся современный перинатальный центр на 140 коек – Путин
18:53 03.04.2024 (обновлено: 19:08 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Донецке открылся республиканский перинатальный центр на 140 коек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах в среду.
"Общая площадь комплекса - более 28 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 140 коек и семь тысяч родов в год. В центре 10 отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Родильный блок, блок выхаживания новорожденных, клинико-диагностическая лаборатория", - уточнил глава государства.
По словам Владимира Путина, центр построен в рекордно короткие сроки. На сегодняшний день это самое современное, оснащенное всем необходимым оборудованием медицинское учреждение по данному профилю в регионе.
"Его штатная численность более 620 сотрудников. 160 врачей, 290 сотрудников среднего медперсонала. Коллектив уже укомплектован почти на 70 процентов", - уточнил президент.
Глава государства подчеркнул, что это серьезный вклад в большую общую работу по поддержке российских семей, рождаемости и формированию высокого престижа многодетности в России.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, докладывая об открытии Донецкого перинатального центра, сообщил, что он полностью соответствует лицензионным требованиям РФ. В центре доступны самые современные высокие технологии помощи матери и ребенку, включая и реанимацию, и реабилитацию.
"В регионе имеется положительный тренд рождаемости. За прошедший год принято более, чем и 7400 родов, что на 6 процентов больше, чем годом ранее", - доложил Мурашко.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил президенту, что перинатальный центр начал свою работу эффективно и продуктивно в первый же день.
"Сегодня родились первые два малыша: мальчик Володя и девочка Ева. Такой перинатальный центр - это серьезный вклад, чтобы улучшать демографию", - сказал Пушилин.
Главный врач Донецкого республиканского перинатального центра им. Профессора В. К. Чайки Анна Железная также рассказала, что в нем сейчас находятся не только женщины, которые ждут родов, но и те, кто уже родил.
"Наверное, символично, что на военных территориях возрождение начинается с благоустройства дома, где рождается новая жизнь. Думаю, что наш перинатальный центр станет новым символом Донецка", – сказала Железная.
Читайте также на РИА Новости Крым: