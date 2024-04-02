https://crimea.ria.ru/20240402/klassika-i-rok-v-peschere-v-krymu-startuet-sezon-unikalnykh-kontsertov-1136202319.html

Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов

Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Классика и рок в пещере: в Крыму стартует сезон уникальных концертов

В Крыму в одной из пещер горы Чатыр-Даг стартует новый сезон концертов-сплавов из произведений классики и рока. О том, что делает их уникальными, в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T07:18

2024-04-02T07:18

2024-04-02T07:18

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в одной из пещер горы Чатыр-Даг стартует новый сезон концертов-сплавов из произведений классики и рока. О том, что делает их уникальными, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заслуженный деятель искусств РК, худрук и главный дирижер камерного оркестра "Новая гармония" Денис Карлов.По его словам, первый концерт в пещере Мраморная, которая находится на нижнем плато горы Чатыр-Даг, был дан восемь лет назад, в апреле 2017-го, в рамках I Евразийского фестиваля высокой классики. С тех пор интерес к такого рода выступлениям камерного оркестра у крымчан и гостей полуострова только растет, и тому есть несколько причин, говорит музыкант.Первая заключается в том, что ничего подобного нет нигде в России, уверяет он. Кроме того, само место в Крыму, где проходят выступления, потрясающее, отметил музыкант.Неповторимость звучания здесь музыкальных инструментов, по словам Карлова, обеспечивается за счет трех факторов: отсутствия прямых углов, наличия естественной влаги и определенного объема. Создать искусственный аналог с такой внутренней архитектурой, которая позволила бы звуку иметь даже похожие свойства, крайне сложно для инженеров-акустиков, считает Карлов. Однако в Крыму не существует ни одного акустического концертного зала, добавил он."Я сочетаю классику и рок-хиты, причем в исполнении именно камерного струнного оркестра. Мы играем рок на дереве – живым звуком, и все эти композиции получают совершенно другое звучание, звук выходит очень мягкий, нежный рок получается. В то же время за счет того, что это интерпретация профессиональным струнным оркестром, она, конечно, доходит до самого сердца", – поделился Карлов.В итоге энергетика, непокорность и харизма, на которых зиждется рок, тесно переплетаются с аристократизмом, эстетикой и точностью академических произведений "благодаря приемам, которых в искусстве масса", отметил он. Главная задача всегда одна – потрясти слушателя, дав ему "совершенно другое ощущение реальности", говорит он. Новый сезон концертов в Мраморной пещере начнется 6 апреля. В сплаве программы на этот раз: Гендель, Холст, Бизе, а также Evanescence, Майкл Джексон, Кипелов и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестраМихалков принял участие в открытии галереи Айвазовского в ФеодосииКрымскому оркестру подарят арфу за восемь миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, музыка, культура, оркестр, пещеры в крыму, общество, новости крыма