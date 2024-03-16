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Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:58
2024-03-16T22:58
2024-03-16T22:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.По словам губернатора, ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение "Севастопольской" симфонии Бориса Чайковского, которая редко исполняется в филармонических залах. Еще одно выступление – концерт "Севастопольская симфония" – состоится в день исторического воссоединения, 18-го марта, на выставке-форуме "Россия" .Севастопольский симфонический оркестр, созданный на базе камерного оркестра в 1991 году, за годы своего существования под руководством Владимира Кима создал множество музыкальных проектов, ставших известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий – Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весныКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросВ Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны
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севастополь, новости, новости крыма, москва, культура, искусство , михаил развожаев
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
Севастопольский симфонический оркестр впервые выступит в Москве –Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.
"17 марта впервые в Москве на сцене Большого зала Московской консерватории выступит Севастопольский государственный симфонический оркестр совместно с Государственным Кремлевским оркестром Управления делами Президента Российской Федерации", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение "Севастопольской" симфонии Бориса Чайковского, которая редко исполняется в филармонических залах. Еще одно выступление – концерт "Севастопольская симфония" – состоится в день исторического воссоединения, 18-го марта, на выставке-форуме "Россия" .
Севастопольский симфонический оркестр, созданный на базе камерного оркестра в 1991 году, за годы своего существования под руководством Владимира Кима создал множество музыкальных проектов, ставших известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий – Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы.
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