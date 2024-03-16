Рейтинг@Mail.ru
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240316/moskvichi-vpervye-uslyshat-zhivoe-zvuchanie-sevastopolskogo-orkestra-1135751099.html
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T22:58
2024-03-16T22:58
севастополь
новости
новости крыма
москва
культура
искусство
михаил развожаев
10 лет крымской весне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135750903_86:0:1906:1024_1920x0_80_0_0_9da70f743fa14097611df6fe75870a81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.По словам губернатора, ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение "Севастопольской" симфонии Бориса Чайковского, которая редко исполняется в филармонических залах. Еще одно выступление – концерт "Севастопольская симфония" – состоится в день исторического воссоединения, 18-го марта, на выставке-форуме "Россия" .Севастопольский симфонический оркестр, созданный на базе камерного оркестра в 1991 году, за годы своего существования под руководством Владимира Кима создал множество музыкальных проектов, ставших известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий – Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весныКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросВ Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны
севастополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135750903_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_585c694fff2da33a9014967b1130416d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, москва, культура, искусство , михаил развожаев
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра

Севастопольский симфонический оркестр впервые выступит в Москве –Развожаев

22:58 16.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевМосквичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.

"17 марта впервые в Москве на сцене Большого зала Московской консерватории выступит Севастопольский государственный симфонический оркестр совместно с Государственным Кремлевским оркестром Управления делами Президента Российской Федерации", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение "Севастопольской" симфонии Бориса Чайковского, которая редко исполняется в филармонических залах. Еще одно выступление – концерт "Севастопольская симфония" – состоится в день исторического воссоединения, 18-го марта, на выставке-форуме "Россия" .
Севастопольский симфонический оркестр, созданный на базе камерного оркестра в 1991 году, за годы своего существования под руководством Владимира Кима создал множество музыкальных проектов, ставших известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
Как россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
В Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны
 
10 лет Крымской веснеСевастопольНовостиНовости КрымаМоскваКультураИскусствоМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Выборы президента России: как прошел второй день голосования
22:58Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра
22:43Пожар в храме: эвакуируют людей и спасают иконы
22:2218 новых автобусов выйдут на маршруты Севастополя
22:04Чего севастопольцы ждут от будущего президента России
21:56Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области
21:27"Минирования" избирательных участков в Севастополе не подтвердились
21:11Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
21:05Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
20:48Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
20:42Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
20:36Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
20:15На Крымском мосту выросла очередь
20:06Путин поздравил руководителей Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
19:56На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
19:43Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
19:31Заблокированы 160 тысяч кибератак на ресурсы ДЭК – Памфилова
19:19Ложные сообщения о минировании участков зафиксированы в Крыму
19:10Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней
18:52Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
Лента новостейМолния