https://crimea.ria.ru/20240316/moskvichi-vpervye-uslyshat-zhivoe-zvuchanie-sevastopolskogo-orkestra-1135751099.html

Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра

Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Москвичи впервые услышат живое звучание Севастопольского оркестра

17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T22:58

2024-03-16T22:58

2024-03-16T22:58

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10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. 17 марта в Москве впервые выступит Севастопольский симфонический оркестр. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступление приурочено к десятилетию возвращения Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации.По словам губернатора, ключевым моментом концерта 17 марта станет исполнение "Севастопольской" симфонии Бориса Чайковского, которая редко исполняется в филармонических залах. Еще одно выступление – концерт "Севастопольская симфония" – состоится в день исторического воссоединения, 18-го марта, на выставке-форуме "Россия" .Севастопольский симфонический оркестр, созданный на базе камерного оркестра в 1991 году, за годы своего существования под руководством Владимира Кима создал множество музыкальных проектов, ставших известными за пределами Крымского полуострова. Одно из грандиозных событий – Севастопольский оперный фестиваль имени Леонида Собинова. В этому году оркестр впервые за свою историю представит свое мастерство на самой престижной площадке столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весныКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросВ Симферополе под марш "Радость Победы" встретили поезд Крымской весны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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