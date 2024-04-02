https://crimea.ria.ru/20240402/Kakoy-segodnya-prazdnik-2-aprelya-1118120746.html
Какой сегодня праздник: 2 апреля
Какой сегодня праздник: 2 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Какой сегодня праздник: 2 апреля
В этот вторник мир читает детские книги и распространяет информацию о проблеме аутизма, Россия и Белоруссия отмечают единение народов. А еще в этот день родился РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-02T00:00
2024-04-02T00:00
2024-04-01T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В этот вторник мир читает детские книги и распространяет информацию о проблеме аутизма, Россия и Белоруссия отмечают единение народов. А еще в этот день родился французский писатель Эмиль Золя.Что празднуют в миреВ день рождения знаменитого датского сказочника Ханса Христиана Андрсена отмечается Международный день детской книги. Дата празднования установлена в 1967 году по решению Международного совета по детской книге для привлечения внимания детей к литературе и книжному искусству.Также на планете - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Праздник учрежден с целью популяризации необходимости помогать людям с таким диагнозом.Россияне и белорусы празднуют День единения народов. Праздник приурочен к событию 2 апреля 1996 года, когда президенты государств Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России".Знаменательные событияВ 1718 году Петр I создал Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.В 1769 году в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов русские войска отбили у турок город Таганрог.В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".В 1912 году в американской газете Los Angeles Times впервые упомянуто слово "джаз" в применении к музыкальному стилю.Кто родился2 апреля 1647 года родилась немецкая художница-натуралист Мария Мериан, посвятившая жизнь изучению энтомологии. Ей принадлежит заслуга детального красочного изображения насекомых. Ценнейшая часть изданий, коллекций и акварелей Мериан была приобретена Петром I для музеев и библиотек России.В 1840 году на свет появился выдающийся французский писатель и публицист Эмиль Золя – автор социальных романов в жанре натурализма. Известен созданием 20-томного цикла "Ругон-Маккары", в котором описал слои французского общества времен Второй французской империи.Также 2 апреля родились российский тележурналист Николай Сванидзе, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ирландский актер Майкл Фассбендер и другие.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, беларусь, аутизм, история, культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В этот вторник мир читает детские книги и распространяет информацию о проблеме аутизма, Россия и Белоруссия отмечают единение народов. А еще в этот день родился французский писатель Эмиль Золя.
Что празднуют в мире
В день рождения знаменитого датского сказочника Ханса Христиана Андрсена отмечается Международный день детской книги. Дата празднования установлена в 1967 году по решению Международного совета по детской книге для привлечения внимания детей к литературе и книжному искусству.
Также на планете - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Праздник учрежден с целью популяризации необходимости помогать людям с таким диагнозом.
Россияне и белорусы празднуют День единения народов. Праздник приурочен к событию 2 апреля 1996 года, когда президенты государств Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". А ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор "О Союзе Беларуси и России".
Знаменательные события
В 1718 году Петр I создал Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.
В 1769 году в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов русские войска отбили у турок город Таганрог.
В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин".
В 1912 году в американской газете Los Angeles Times впервые упомянуто слово "джаз" в применении к музыкальному стилю.
Кто родился
2 апреля 1647 года родилась немецкая художница-натуралист Мария Мериан, посвятившая жизнь изучению энтомологии. Ей принадлежит заслуга детального красочного изображения насекомых. Ценнейшая часть изданий, коллекций и акварелей Мериан была приобретена Петром I для музеев и библиотек России.
В 1840 году на свет появился выдающийся французский писатель и публицист Эмиль Золя – автор социальных романов в жанре натурализма. Известен созданием 20-томного цикла "Ругон-Маккары", в котором описал слои французского общества времен Второй французской империи.
Также 2 апреля родились российский тележурналист Николай Сванидзе, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ирландский актер Майкл Фассбендер и другие.