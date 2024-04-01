Рейтинг@Mail.ru
В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240401/v-chetyrekh-rayonakh-kryma-ne-budet-vody-v-ponedelnik-spisok-adresov-1136181753.html
В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов
В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов
Подача воды будет ограничена в понедельник в четырех районах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T09:44
2024-04-01T09:44
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
отключение воды в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_7f04adc002fc3454617367fd8e048fd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Подача воды будет ограничена в понедельник в четырех районах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма"."1 апреля в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферопольском, Бахчисарайском, Ленинском и Феодосийских филиалах", - говорится в сообщении.В Симферопольском районе ориентировочно до 13.30 воды не будет в селе Мирное: ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Новая, ул. Южная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Железнодорожный.В Бахчисарайском районе до 13.00 возможно ограничение водоснабжения в селе Залесное и до 12.00 в селе Табачное.В Ленинском районе до 12.00 без воды будут жители сел Калиновка и Семеновка (ул. Набережная).Также об ограничении водоснабжения в понедельник сообщает Феодосийский филиал "Воды Крыма". С 07.30 по причине отсутствия электроэнергии на насосной станции воды не будет в селе Васильки.До 17.00 временное отключение воды пройдет в Феодосии на улице Краснобаева (частично)."Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды", - уточняют на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на водоводе в Феодосии – жителей предупредили о качестве водыВ Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооруженияТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076642_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_79767af83a9f57a32e1f5b43186ecc50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, отключение воды в крыму
В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов

Водоснабжение ограничат в понедельник в четырех районах Крыма

09:44 01.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Подача воды будет ограничена в понедельник в четырех районах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
"1 апреля в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферопольском, Бахчисарайском, Ленинском и Феодосийских филиалах", - говорится в сообщении.
В Симферопольском районе ориентировочно до 13.30 воды не будет в селе Мирное: ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Новая, ул. Южная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Железнодорожный.
В Бахчисарайском районе до 13.00 возможно ограничение водоснабжения в селе Залесное и до 12.00 в селе Табачное.
В Ленинском районе до 12.00 без воды будут жители сел Калиновка и Семеновка (ул. Набережная).
Также об ограничении водоснабжения в понедельник сообщает Феодосийский филиал "Воды Крыма". С 07.30 по причине отсутствия электроэнергии на насосной станции воды не будет в селе Васильки.
До 17.00 временное отключение воды пройдет в Феодосии на улице Краснобаева (частично).
"Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды", - уточняют на предприятии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария на водоводе в Феодосии – жителей предупредили о качестве воды
В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения
Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
 
Вода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымНовости КрымаОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
12:43В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского
12:33Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
12:16В Крыму зафиксирована аномальная жара: как долго удержится тепло
11:59Сильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
11:45Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы
11:30В Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в Прибрежное
11:01Согласился совершить теракт: в Ростовской области задержали мужчину
10:50Севастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда
10:41В Красногвардейском районе Крыма в понедельник будет громко
10:29В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов
10:21В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа
10:11Вопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
09:44В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов
09:31Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля
08:43Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта
08:24Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в мае
07:59Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России
07:41На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана
07:20В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
Лента новостейМолния