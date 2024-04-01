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В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов

В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В четырех районах Крыма не будет воды в понедельник: список адресов

Подача воды будет ограничена в понедельник в четырех районах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T09:44

2024-04-01T09:44

2024-04-01T09:44

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жкх

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Подача воды будет ограничена в понедельник в четырех районах Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма"."1 апреля в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферопольском, Бахчисарайском, Ленинском и Феодосийских филиалах", - говорится в сообщении.В Симферопольском районе ориентировочно до 13.30 воды не будет в селе Мирное: ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Новая, ул. Южная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, пер. Железнодорожный.В Бахчисарайском районе до 13.00 возможно ограничение водоснабжения в селе Залесное и до 12.00 в селе Табачное.В Ленинском районе до 12.00 без воды будут жители сел Калиновка и Семеновка (ул. Набережная).Также об ограничении водоснабжения в понедельник сообщает Феодосийский филиал "Воды Крыма". С 07.30 по причине отсутствия электроэнергии на насосной станции воды не будет в селе Васильки.До 17.00 временное отключение воды пройдет в Феодосии на улице Краснобаева (частично)."Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды", - уточняют на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на водоводе в Феодосии – жителей предупредили о качестве водыВ Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооруженияТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

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2024

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