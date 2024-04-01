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Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" . Таким образом, число лиц,... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T17:14
2024-04-01T17:21
россия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
"крокус сити холл"
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" . Таким образом, число лиц, которым на данный момент предъявлено обвинение, выросло до 10, сообщает пресс-служба Следкома России. Фигуранту дела предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"
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россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", теракт
Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — Следком России

17:14 01.04.2024 (обновлено: 17:21 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" . Таким образом, число лиц, которым на данный момент предъявлено обвинение, выросло до 10, сообщает пресс-служба Следкома России.
"По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Фигуранту дела предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Теракт в "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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РоссияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)"Крокус Сити Холл"Теракт
 
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