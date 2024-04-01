https://crimea.ria.ru/20240401/sledstvie-zaprosilo-arest-esche-odnogo-figuranta-dela-o-terakte-v-krokuse-1136196210.html

Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Следствие запросило арест еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" . Таким образом, число лиц,... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T17:14

2024-04-01T17:14

2024-04-01T17:21

россия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

"крокус сити холл"

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" . Таким образом, число лиц, которым на данный момент предъявлено обвинение, выросло до 10, сообщает пресс-служба Следкома России. Фигуранту дела предъявлено обвинение по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", теракт