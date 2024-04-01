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На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана
На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.04.2024
На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана
Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Это признал президент Реджеп Тайип РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T07:41
2024-04-01T07:41
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Это признал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре после голосования.Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции в воскресенье. Как пишет РИА Новости, после подсчета почти 90% голосов оппозиционная Народно-республиканская партия впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, чтобы понять, где были упущения на местах.Эрдоган также подчеркнул, что выборы прошли демократично и без серьезных эксцессов."Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал президент.Отмечается, что под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган попал в собственную ловушку – политологВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
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4.7
96
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выборы, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, политика, общество
На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана

Эрдоган признал поражение правящей партии на выборах в Турции

07:41 01.04.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Это признал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре после голосования.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции в воскресенье. Как пишет РИА Новости, после подсчета почти 90% голосов оппозиционная Народно-республиканская партия впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития.
"К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, чтобы понять, где были упущения на местах.
Эрдоган также подчеркнул, что выборы прошли демократично и без серьезных эксцессов.
"Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал президент.
Отмечается, что под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.
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ВыборыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреНовостиПолитикаОбщество
 
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