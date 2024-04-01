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На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана

На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.04.2024

На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана

Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Это признал президент Реджеп Тайип РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T07:41

2024-04-01T07:41

2024-04-01T07:41

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Это признал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре после голосования.Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции в воскресенье. Как пишет РИА Новости, после подсчета почти 90% голосов оппозиционная Народно-республиканская партия впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, чтобы понять, где были упущения на местах.Эрдоган также подчеркнул, что выборы прошли демократично и без серьезных эксцессов."Выборы в местные органы власти завершились со зрелостью, подобающей нашей демократии. За исключением некоторых отдельных инцидентов, не было никаких серьезных неприятных происшествий, которые могли бы омрачить атмосферу выборов", - сказал президент.Отмечается, что под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган попал в собственную ловушку – политологВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, политика, общество