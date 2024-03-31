https://crimea.ria.ru/20240331/rostovskie-politseyskie-izyali-bezaktsiznykh-sigaret-na-11-millionov-rubley-1136173096.html

Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей

Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей

В Ростовской области правоохранители изъяли у местного предпринимателя 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T20:52

2024-03-31T20:52

2024-03-31T20:52

новочеркасск

ростовская область

новости

происшествия

табак

акциз

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области правоохранители изъяли у местного предпринимателя 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Предварительно установлено, что местный бизнесмен купил безакцизные сигареты с целью дальнейшей незаконной реализации в торговых точках Новочеркасска. Однако факт хранения и продажи немаркированных табачных изделий был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.В середине февраля два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере были пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в БританиюКрымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВОКрымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ

новочеркасск

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новочеркасск, ростовская область, новости, происшествия, табак, акциз, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)