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Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей
Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей
В Ростовской области правоохранители изъяли у местного предпринимателя 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T20:52
2024-03-31T20:52
новочеркасск
ростовская область
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табак
акциз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области правоохранители изъяли у местного предпринимателя 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Предварительно установлено, что местный бизнесмен купил безакцизные сигареты с целью дальнейшей незаконной реализации в торговых точках Новочеркасска. Однако факт хранения и продажи немаркированных табачных изделий был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.В середине февраля два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере были пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался на контрабанде военной продукции в БританиюКрымская таможня передала изъятый украинский транспорт на нужды СВОКрымчанину грозит 10 лет за контрабанду психотропных веществ
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РИА Новости Крым
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новочеркасск, ростовская область, новости, происшествия, табак, акциз, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей

60 тысяч пачек контрафактных сигарет на 11 миллионов рублей изъяли в Ростовской области

20:52 31.03.2024
 
© МВД Медиа60 тысяч пачек контрафактных сигарет на 11 миллионов рублей изъяли в Ростовской области
60 тысяч пачек контрафактных сигарет на 11 миллионов рублей изъяли в Ростовской области
© МВД Медиа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области правоохранители изъяли у местного предпринимателя 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Предварительно установлено, что местный бизнесмен купил безакцизные сигареты с целью дальнейшей незаконной реализации в торговых точках Новочеркасска. Однако факт хранения и продажи немаркированных табачных изделий был выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

В середине февраля два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере были пресечены на автомобильном пункте пропуска "Армянск" на границе Крыма с Херсонской областью.
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НовочеркасскРостовская областьНовостиПроисшествиятабакАкцизМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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