https://crimea.ria.ru/20240329/v-sevastopole-provodya-ucheniya-s-primeneniem-vzryvpaketov-1136132655.html

В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов

В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов

В Севастополе во второй раз за день военные проводят учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T12:52

2024-03-29T12:52

2024-03-29T13:10

севастополь

новости

новости крыма

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

учения

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122803431_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71c1b6bd292e1ec5cbce17fa0375e8b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день военные проводят учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Людей просят не переживать в случае громких звуков.Утром в пятницу губернатор Севастополя предупреждал об учебных стрельбах в одной из воинских частей на Северной стороне.Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, безопасность