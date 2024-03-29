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В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
В Севастополе во второй раз за день военные проводят учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день военные проводят учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Людей просят не переживать в случае громких звуков.Утром в пятницу губернатор Севастополя предупреждал об учебных стрельбах в одной из воинских частей на Северной стороне.Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.
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В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов

Учения с применением взрывпакетов проходят в районе мыса Фиолент в Севастополе

12:52 29.03.2024 (обновлено: 13:10 29.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день военные проводят учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 12:50 до 13:00 в районе мыса Фиолент будут проходить учебные стрельбы, в том числе с применением взрывпакетов", – говорится в сообщении.
Людей просят не переживать в случае громких звуков.
Утром в пятницу губернатор Севастополя предупреждал об учебных стрельбах в одной из воинских частей на Северной стороне.
Проводить ежедневные тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника – такую задачу поставил Министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияБезопасность
 
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