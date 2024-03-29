https://crimea.ria.ru/20240329/paromy-vozobnovlyayut-dvizhenie-cherez-sevastopolskuyu-bukhtu-1136145539.html

Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту

Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту

С 30 марта паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту города-героя. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T21:31

2024-03-29T21:31

2024-03-29T21:31

севастополь

новости

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

транспорт

департамент транспорта севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136145640_0:50:952:586_1920x0_80_0_0_59506012d45969499ef69123ba5e1757.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. С 30 марта паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту города-героя. Об этом сообщили в департаменте транспорта города."Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту с 30 марта", – сказано в сообщении ведомства.В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, нужно было провести ремонтные работы на причале № 11. Поэтому паромы прекратили движение 21 марта. Планировалось, что они не будут ходить до 1 апреля. Но ремонтно-восстановительные работы на причале № 11 удалось завершить раньше намеченного срока, рассказали в дептрансе.В среду в ведомстве рассказали, что морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, транспорт, департамент транспорта севастополя