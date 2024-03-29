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Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту
Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту
С 30 марта паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту города-героя. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T21:31
2024-03-29T21:31
2024-03-29T21:31
севастополь
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морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. С 30 марта паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту города-героя. Об этом сообщили в департаменте транспорта города."Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту с 30 марта", – сказано в сообщении ведомства.В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, нужно было провести ремонтные работы на причале № 11. Поэтому паромы прекратили движение 21 марта. Планировалось, что они не будут ходить до 1 апреля. Но ремонтно-восстановительные работы на причале № 11 удалось завершить раньше намеченного срока, рассказали в дептрансе.В среду в ведомстве рассказали, что морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, транспорт, департамент транспорта севастополя
Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту
В Севастополе возобновляют движение паромы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. С 30 марта паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту города-героя. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
"Паромы возобновляют движение через Севастопольскую бухту с 30 марта", – сказано в сообщении ведомства.
В соответствии с рекомендациями, которые были даны по результатам комплексного водолазного обследования, нужно было провести ремонтные работы на причале № 11. Поэтому паромы прекратили движение 21 марта. Планировалось, что они не будут ходить до 1 апреля. Но ремонтно-восстановительные работы на причале № 11 удалось завершить раньше намеченного срока, рассказали в дептрансе.
В среду в ведомстве рассказали
, что морское пассажирское сообщение между Севастополем, поселком Голландия и Инкерманом возобновят после очистки акватории.