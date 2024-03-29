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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T21:01
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, транспорт
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером

На Крымском мосту в пятницу вечером в очереди 50 автомобилей

21:01 29.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту 50 автомашин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаТранспорт
 
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