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Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных
В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T20:03
2024-03-28T20:03
2024-03-28T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Днем в четверг российские военные проводили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт Севастополя. Утром флот отрабатывал борьбу с диверсантами с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных
Развожаев: в Севастополе проходит тренировка военных по ППДО
20:03 28.03.2024 (обновлено: 20:07 28.03.2024)