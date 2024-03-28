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Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных
В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Днем в четверг российские военные проводили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт Севастополя. Утром флот отрабатывал борьбу с диверсантами с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных

Развожаев: в Севастополе проходит тренировка военных по ППДО

20:03 28.03.2024 (обновлено: 20:07 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 20.00 до 20.30 военные в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты будут проводить тренировки по ППДО — в том числе, с применением стрелкового оружия", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
Днем в четверг российские военные проводили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт Севастополя. Утром флот отрабатывал борьбу с диверсантами с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
18:40
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
 
Михаил РазвожаевСевастопольКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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