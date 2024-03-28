https://crimea.ria.ru/20240328/zvuki-strelkovogo-oruzhiya-v-sevastopole--eto-ucheniya-voennykh-1136120645.html

Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных

Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Звуки стрелкового оружия в Севастополе – это учения военных

В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T20:03

2024-03-28T20:03

2024-03-28T20:07

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проведут тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Днем в четверг российские военные проводили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт Севастополя. Утром флот отрабатывал борьбу с диверсантами с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

https://crimea.ria.ru/20240328/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1136118664.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма