https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-snova-ne-budet-sveta--adresa-i-sroki-otklyucheniya-1136083000.html

В Севастополе снова не будет света – адреса и сроки отключения

В Севастополе снова не будет света – адреса и сроки отключения - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе снова не будет света – адреса и сроки отключения

Десятки севастопольских улиц в четверг останутся без электроэнергии из-за работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает компания... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T07:03

2024-03-28T07:03

2024-03-28T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Десятки севастопольских улиц в четверг останутся без электроэнергии из-за работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщает компания "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 часов утра до 13.00 без света останутся абоненты поселка Сахарная Головка, расположенные по улицам Ботаническая, 2-14, 1-13, Костычева, 6-а, 4-А, 2-18, 1, 3, Механизаторов, 4-24, 1-15, 1-А, 1-В, 1-Б, Овощная, 2-14, 18, 26-30, 42, 1-17, 21, Парниковая, 14, 1, 2, 3-7, 17-19, Передовая, 14-16, 20, 11, Тимирязева, 20-А, 4-20, 1-17, 23, 18-А, бульвар Трактористов, 2-14, 1-13, Фруктовая, 4, 1-Б, 5-А, 1-В, 5-Б, 1-А, 1-5, Вильямса, 1, 8, Валерия Волкова, 2-48, 1-43С 11 до 14 часов в этом же поселке запланированы отключения по адресам Бориса Михайлова, 33, Героев Сталинграда, 33-А, 33-Б, 33-Г, 33-В, 35, 35-В, 35-А, 35-Д, Павла Корчагина, 26, 48.С 10 до 13 часов не будет света по улицам Громова, 6-А, 2-4, Доронина, 4-16, 1-3, Леваневского, 2-10, 1-23, 15-А, Народных Ополченцев, 2-6, 1, Романова, 1-9, 15-17, Чернышевского, 2, Слепнева, 34-36, Северной, 23, Молокова, 1727 и на площади Захарова, 29-31.В период с 9 утра до пяти часов вечера полуторачасовые ограничения возможны в селе Орловка, по Качинскому шоссе, 34/33, 34/59, 34/27, 34/113, 34/10, 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/10, 36/193, 36/95, по улице Вишневой, 16, в границах садовых товариществ "Меркурий", 34/99, 68-А, 34/26, 34/92, 34/108, 27-А, 13-15, 21-25, 29-31, 39-5, "Чайка", 111, "Чайка-1", 2, 12, 16, 24-26, 30-32, 44, 52, 56, 6, 13, 25, 29, 53-55, 67, 79, 93, 145, 15.В это же время отключения пройдут в поселке Кача, по улицам Кожедуба, 2/5, 2/6, 2/8, 8-А, 2/10, 2/4, 2/3, 2, 1/6, 1/7, 1/9, 1/8, 1/3, 1/2, 1/9-А, Сафонова, 1-Б, 1, Маршала Колдунова, 16, 31, Братьев Глинки, 6, 12, 24, 28-32, 36, 42, 74, 78-80, 9, Якова Смушкевича, 15, Рыжова, 63-А, Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31, Валентина Ходырева, 15, Тамары Смоленской, 1, 15, Муссы Гореева, 22, Владимира Папидзе, 12, 20, 27, Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31, Танкиста Ревкова, 28, 31, Летчицы Е. Бершанской, 28 в Блиндажном переулке, 3, 9, а также на территории садовых товариществ "Сапун-гора", 598, 622, 646, 615, 627, 651, 1469, 1186, 1216, 1418, 1649, 1784, 1389, 1403, 1433, 1437-1439, 1493, "Слип", 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 148, 209-Б, 17, 31, 37, 45-47, 53, 67,121.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годы

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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