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В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы
В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы
Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнутся в... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T09:08
2024-03-28T09:43
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнутся в 2025 году. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.По его словам, из 14 муниципальных районов восемь с учетом мер безопасности уже готовы принимать участие в проекте по формированию комфортной городской среды. На голосование вынесены по два объекта в каждом из восьми районов. "В этом году мы проводим конкурсное голосование, по итогам которого жители определят восемь объектов, и составляем проектно-сметную документацию, а в 2025 году приступим непосредственно к реконструкции", - сказал первый вице-губернатор.Чагаев уточнил, что пока внимание сосредоточено, в основном, на парках и скверах, на следующем этапе планируется включать в планы благоустройство придомовых территорий и других общественных пространств. Населенные пункты Херсонской области также будут участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в рамках которого выделяются федеральные гранты на благоустройство малых городов.Чагаев добавил, что среди жителей Херсонской области проект формирования комфортной городской среды вызывает большой интерес, поскольку при Украине государство не выделяло средства на благоустройство общественных территорий.Херсонская область впервые присоединилась к федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Жители региона смогут проголосовать за благоустройство парков, скверов и набережных в восьми районах: Геническом, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Новотроицком, Скадовском и Чаплынском. Каждый житель в возрасте от 14 лет может проголосовать за благоустройство одной из территорий до 30 апреля. Проекты были разработаны муниципалитетами при содействии регионов-шефов.Читайте также на РИА Новости Крым:Генический порт на Азовском море планируют восстановитьХерсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасностьУчасток дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
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В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы

Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области начнутся в 2025 году

09:08 28.03.2024 (обновлено: 09:43 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа улицах Геническа
На улицах Геническа - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнутся в 2025 году. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.
По его словам, из 14 муниципальных районов восемь с учетом мер безопасности уже готовы принимать участие в проекте по формированию комфортной городской среды. На голосование вынесены по два объекта в каждом из восьми районов.
"В этом году мы проводим конкурсное голосование, по итогам которого жители определят восемь объектов, и составляем проектно-сметную документацию, а в 2025 году приступим непосредственно к реконструкции", - сказал первый вице-губернатор.
Чагаев уточнил, что пока внимание сосредоточено, в основном, на парках и скверах, на следующем этапе планируется включать в планы благоустройство придомовых территорий и других общественных пространств. Населенные пункты Херсонской области также будут участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в рамках которого выделяются федеральные гранты на благоустройство малых городов.
"Как только органы местного самоуправления будут готовы представить больший объем проектно-сметной документации, будем расширять благоустройство не только на административные центры, но и на наши малые населенные пункты, чтобы вся Херсонская область, а не только крупные города, равномерно изменялась в лучшую сторону", - отметил он.
Чагаев добавил, что среди жителей Херсонской области проект формирования комфортной городской среды вызывает большой интерес, поскольку при Украине государство не выделяло средства на благоустройство общественных территорий.
Херсонская область впервые присоединилась к федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Жители региона смогут проголосовать за благоустройство парков, скверов и набережных в восьми районах: Геническом, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Новотроицком, Скадовском и Чаплынском. Каждый житель в возрасте от 14 лет может проголосовать за благоустройство одной из территорий до 30 апреля. Проекты были разработаны муниципалитетами при содействии регионов-шефов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымБлагоустройствоИгорь ЧагаевГородская средаНовостиОбщество
 
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