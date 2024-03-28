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В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы

В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Херсонской области благоустроят парки и скверы: когда начнутся работы

Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнутся в... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T09:08

2024-03-28T09:08

2024-03-28T09:43

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ГЕНИЧЕСК, 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Работы по благоустройству парков и скверов в Херсонской области в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" начнутся в 2025 году. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.По его словам, из 14 муниципальных районов восемь с учетом мер безопасности уже готовы принимать участие в проекте по формированию комфортной городской среды. На голосование вынесены по два объекта в каждом из восьми районов. "В этом году мы проводим конкурсное голосование, по итогам которого жители определят восемь объектов, и составляем проектно-сметную документацию, а в 2025 году приступим непосредственно к реконструкции", - сказал первый вице-губернатор.Чагаев уточнил, что пока внимание сосредоточено, в основном, на парках и скверах, на следующем этапе планируется включать в планы благоустройство придомовых территорий и других общественных пространств. Населенные пункты Херсонской области также будут участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в рамках которого выделяются федеральные гранты на благоустройство малых городов.Чагаев добавил, что среди жителей Херсонской области проект формирования комфортной городской среды вызывает большой интерес, поскольку при Украине государство не выделяло средства на благоустройство общественных территорий.Херсонская область впервые присоединилась к федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Жители региона смогут проголосовать за благоустройство парков, скверов и набережных в восьми районах: Геническом, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Новотроицком, Скадовском и Чаплынском. Каждый житель в возрасте от 14 лет может проголосовать за благоустройство одной из территорий до 30 апреля. Проекты были разработаны муниципалитетами при содействии регионов-шефов.Читайте также на РИА Новости Крым:Генический порт на Азовском море планируют восстановитьХерсонщина готовится к приему туристов: как обеспечат безопасностьУчасток дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, благоустройство, игорь чагаев, городская среда, новости, общество