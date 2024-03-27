https://crimea.ria.ru/20240327/rnkb-zapustil-avtomaticheskiy-servis-formirovaniya-nakopleniy-1136071899.html

РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений

РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений - РИА Новости Крым, 27.03.2024

РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений

erid: 4CQwVszH9pWwoAiyL5o РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T13:44

2024-03-27T13:44

2024-03-27T13:44

рнкб (пао)

банк

банковские вклады

общество

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erid: 4CQwVszH9pWwoAiyL5oСИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, запустил бесплатный "Накопительный сервис" в новой версии мобильного приложения банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации.Клиент выбирает один из комфортных для него способов накоплений, а сервис автоматически переводит средства с банковской карты на вклад "Накопи" или детскую "Копилку". Такой подход позволяет регулярно и дисциплинированно откладывать деньги на протяжении длительного времени. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно выбрать в мобильном приложении открытый ранее или оформить новый вклад "Накопи", выбрать функцию "Автонакопление", обозначить удобный тип накоплений и задать нужные параметры, говорится в сообщении.Например, новый сервис дает возможность выбрать опцию "Автонакопление на фиксированную сумму", с помощью которого раз в неделю или раз в месяц выбранную сумму можно перечислить на вклад "Накопи". Функция "Процент от поступлений заработной платы" позволяет перевести на все тот же вклад выбранный процент от заработка. Также клиентам доступен "Остаток – на вклад" с выбором суммы шага для пополнения вклада и "Округление покупок" с зачислением разницы в "Накопи", пояснили в пресс-службе.Там добавили, что управление "Накопительным сервисом" осуществляется только через мобильное приложение "РНКБ 24/7". Отменить функцию автонакопления можно в любой момент. Подробнее с условиями оформления вкладов можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Вклады и счета". Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении "РНКБ 24/7".Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, банковские вклады, общество