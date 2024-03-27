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РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений
РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений - РИА Новости Крым, 27.03.2024
РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений
erid: 4CQwVszH9pWwoAiyL5o РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T13:44
2024-03-27T13:44
рнкб (пао)
банк
банковские вклады
общество
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erid: 4CQwVszH9pWwoAiyL5oСИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, запустил бесплатный "Накопительный сервис" в новой версии мобильного приложения банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации.Клиент выбирает один из комфортных для него способов накоплений, а сервис автоматически переводит средства с банковской карты на вклад "Накопи" или детскую "Копилку". Такой подход позволяет регулярно и дисциплинированно откладывать деньги на протяжении длительного времени. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно выбрать в мобильном приложении открытый ранее или оформить новый вклад "Накопи", выбрать функцию "Автонакопление", обозначить удобный тип накоплений и задать нужные параметры, говорится в сообщении.Например, новый сервис дает возможность выбрать опцию "Автонакопление на фиксированную сумму", с помощью которого раз в неделю или раз в месяц выбранную сумму можно перечислить на вклад "Накопи". Функция "Процент от поступлений заработной платы" позволяет перевести на все тот же вклад выбранный процент от заработка. Также клиентам доступен "Остаток – на вклад" с выбором суммы шага для пополнения вклада и "Округление покупок" с зачислением разницы в "Накопи", пояснили в пресс-службе.Там добавили, что управление "Накопительным сервисом" осуществляется только через мобильное приложение "РНКБ 24/7". Отменить функцию автонакопления можно в любой момент. Подробнее с условиями оформления вкладов можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Вклады и счета". Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении "РНКБ 24/7".Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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рнкб (пао), банк, банковские вклады, общество

РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений

13:44 27.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
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erid: 4CQwVszH9pWwoAiyL5o
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, запустил бесплатный "Накопительный сервис" в новой версии мобильного приложения банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Клиент выбирает один из комфортных для него способов накоплений, а сервис автоматически переводит средства с банковской карты на вклад "Накопи" или детскую "Копилку". Такой подход позволяет регулярно и дисциплинированно откладывать деньги на протяжении длительного времени. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно выбрать в мобильном приложении открытый ранее или оформить новый вклад "Накопи", выбрать функцию "Автонакопление", обозначить удобный тип накоплений и задать нужные параметры, говорится в сообщении.
Например, новый сервис дает возможность выбрать опцию "Автонакопление на фиксированную сумму", с помощью которого раз в неделю или раз в месяц выбранную сумму можно перечислить на вклад "Накопи". Функция "Процент от поступлений заработной платы" позволяет перевести на все тот же вклад выбранный процент от заработка. Также клиентам доступен "Остаток – на вклад" с выбором суммы шага для пополнения вклада и "Округление покупок" с зачислением разницы в "Накопи", пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что управление "Накопительным сервисом" осуществляется только через мобильное приложение "РНКБ 24/7". Отменить функцию автонакопления можно в любой момент. Подробнее с условиями оформления вкладов можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе "Вклады и счета". Все вклады в банке РНКБ можно открыть самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении "РНКБ 24/7".
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
РНКБ (ПАО)БанкБанковские вкладыОбщество
 
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