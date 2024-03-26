Рейтинг@Mail.ru
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/zvuki-strelby-v-sevastopole--ucheniya-voennykh-1136038461.html
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:37
2024-03-26T11:37
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b51996cbf4913397ec57b531e4450a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что "в городе все спокойно".Учения продлятся ориентировочно до 12 часов вторника.Накануне в Севастополе учения военных проводились в течение всего дня.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВзрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b8f8a7696d0226b556fa4a057304009e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных

Власти Севастополя предупредили об проведении учений со стрельбой

11:37 26.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Если услышите громкие звуки, то это военные в районе Стрелецкой и Камышовой бухт проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия", – написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что "в городе все спокойно".
Учения продлятся ориентировочно до 12 часов вторника.
Накануне в Севастополе учения военных проводились в течение всего дня.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходит
Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Власти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотМихаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Три человека погибли на пожаре в Туапсе
12:18ФСБ предотвратила теракт - диверсант подорвался при задержании
12:12В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки
11:50В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
11:37Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
11:30В России оценили объем производства яиц
11:11В США обрушился 2,5-километровый мост: несколько машин упали в воду
11:07Глава СБУ Малюк заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту
10:45Штормовое в Крыму - спасатели дежурят в местах возможных подтоплений
10:38В Крыму призвали отказаться от массовых развлечений в ближайшие дни
10:28В Симферополе "горел" кинотеатр
10:12ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития 2:42
10:04Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине
09:53В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский
09:17Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства
08:50Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
08:40Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
08:34Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
08:19Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов
08:03Керчь на два дня останется без воды
Лента новостейМолния