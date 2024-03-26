https://crimea.ria.ru/20240326/zvuki-strelby-v-sevastopole--ucheniya-voennykh-1136038461.html

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных

В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T11:37

2024-03-26T11:37

2024-03-26T11:37

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что "в городе все спокойно".Учения продлятся ориентировочно до 12 часов вторника.Накануне в Севастополе учения военных проводились в течение всего дня.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВзрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма