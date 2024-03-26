https://crimea.ria.ru/20240326/zvuki-strelby-v-sevastopole--ucheniya-voennykh-1136038461.html
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T11:37
2024-03-26T11:37
2024-03-26T11:37
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b51996cbf4913397ec57b531e4450a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что "в городе все спокойно".Учения продлятся ориентировочно до 12 часов вторника.Накануне в Севастополе учения военных проводились в течение всего дня.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в горах под Севастополем – что происходитВзрывы звучат в Севастополе – работает МЧСВласти Керчи предупредили о звуках взрывов в пятницу
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911370_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b8f8a7696d0226b556fa4a057304009e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот, михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
Власти Севастополя предупредили об проведении учений со стрельбой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные проводят учения с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Если услышите громкие звуки, то это военные в районе Стрелецкой и Камышовой бухт проводят учения, в том числе с применением стрелкового оружия", – написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что "в городе все спокойно".
Учения продлятся ориентировочно до 12 часов вторника.
Накануне в Севастополе учения военных проводились в течение всего дня.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым: