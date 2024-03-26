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В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка
В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка
Шестилетняя девочка, попавшая под обстрел ВСУ в жилых кварталах Каховки, скончалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T16:30
2024-03-26T16:31
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка, попавшая под обстрел ВСУ в жилых кварталах Каховки, скончалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Владимир Сальдо принес соболезнования близким и пообещал, что власти предпримут все меры психологической и материальной поддержки."Также заверяю всех, что режим Зеленского сполна заплатит за убийства детей", - написал он.25 марта ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки. Ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадала девочка, были уничтожен объект торговли, пострадали окрестные магазины. Ребенок был доставлен в реанимацию, где и скончался от ранений спустя сутки.Накануне в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – СальдоВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), каховка, новости, херсонская область
В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка

В Херсонской области скончалась шестилетняя девочка - жертва украинских обстрелов

16:30 26.03.2024 (обновлено: 16:31 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка, попавшая под обстрел ВСУ в жилых кварталах Каховки, скончалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью", написал он.

Владимир Сальдо принес соболезнования близким и пообещал, что власти предпримут все меры психологической и материальной поддержки.
"Также заверяю всех, что режим Зеленского сполна заплатит за убийства детей", - написал он.
25 марта ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки. Ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадала девочка, были уничтожен объект торговли, пострадали окрестные магазины. Ребенок был доставлен в реанимацию, где и скончался от ранений спустя сутки.
Накануне в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Владимир СальдоПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)КаховкаНовостиХерсонская область
 
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