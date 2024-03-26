https://crimea.ria.ru/20240326/v-reanimatsii-umerla-ranennaya-ukrainskimi-boevikami-6-letnyaya-devochka-1136052733.html

В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка

В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка

Шестилетняя девочка, попавшая под обстрел ВСУ в жилых кварталах Каховки, скончалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T16:30

2024-03-26T16:30

2024-03-26T16:31

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка, попавшая под обстрел ВСУ в жилых кварталах Каховки, скончалась в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Владимир Сальдо принес соболезнования близким и пообещал, что власти предпримут все меры психологической и материальной поддержки."Также заверяю всех, что режим Зеленского сполна заплатит за убийства детей", - написал он.25 марта ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки. Ракета попала в жилой дом, в результате чего пострадала девочка, были уничтожен объект торговли, пострадали окрестные магазины. Ребенок был доставлен в реанимацию, где и скончался от ранений спустя сутки.Накануне в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Кроме того, боевики обстреляли рынок в селе Старая Збурьевка, ранения получили три человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – СальдоВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницу

каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), каховка, новости, херсонская область