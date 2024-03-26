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Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T08:40
2024-03-26T08:40
2024-03-26T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру правду о содеянном ими четверть века назад. Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, позорная "честь" нарушать практику работы Совета Безопасности выпала Франции, которой подыграла председательствующая Япония при пассивности непостоянных членов СБ. В результате не была согласована повестка дня и заседание не состоялось. При этом западные делегаты "путались в показаниях", мотивируя нежелания обсуждать тему в публичной плоскости заявлениями о "давно минувшей истории" и нерелевантности темы, хотя для ее обсуждения специально прибыл глава МИД Сербии Ивица Дачич. Поддержали обсуждение алжирские и китайские делегации."Каким бы ни был итог голосования, главный результат - мир увидел то, как мелочны западные делегации и как они дрожат, когда миру напоминают правду о содеянном ими 25 лет назад. А это лучший стимул держать эту тему в фокусе внимания Совета, хотят они этого или нет", - заключил дипломат.Бомбардировки Югославии силами НАТО проводились в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам югославской стороны, погибли до 5,7 тысяч мирных жителей, по оценке США — до полутора тысяч мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры (в том числе социальной), промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – экспертВ Европе призвали НАТО бомбить БелградВ Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
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Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
Запад боится правды о бомбежках Югославии 25 лет назад - Полянский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру правду о содеянном ими четверть века назад. Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Безобразный спектакль, которые сегодня устроили западные делегации в связи с запрошенным Россией заседанием по 25-летию агрессии НАТО против Югославии, показывает, как сильно они боятся публичного обсуждения этой темы. Боятся резонно - ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности. Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли", - написал Полянский.
По его словам, позорная "честь" нарушать практику работы Совета Безопасности выпала Франции, которой подыграла председательствующая Япония при пассивности непостоянных членов СБ. В результате не была согласована повестка дня и заседание не состоялось. При этом западные делегаты "путались в показаниях", мотивируя нежелания обсуждать тему в публичной плоскости заявлениями о "давно минувшей истории" и нерелевантности темы, хотя для ее обсуждения специально прибыл глава МИД Сербии Ивица Дачич. Поддержали обсуждение алжирские и китайские делегации.
"Каким бы ни был итог голосования, главный результат - мир увидел то, как мелочны западные делегации и как они дрожат, когда миру напоминают правду о содеянном ими 25 лет назад. А это лучший стимул держать эту тему в фокусе внимания Совета, хотят они этого или нет", - заключил дипломат.
Бомбардировки Югославии силами НАТО проводились в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам югославской стороны, погибли до 5,7 тысяч мирных жителей, по оценке США — до полутора тысяч мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры (в том числе социальной), промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты.
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