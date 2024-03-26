Рейтинг@Mail.ru
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/sryv-zasedaniya-oon-po-bombezhkam-yugoslavii---chego-boitsya-zapad-1136033385.html
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T08:40
2024-03-26T08:40
оон
совет безопасности оон
дмитрий полянский
сша
югославия
в мире
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136033516_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_105ab96409aaf5a4cc342ea234630efc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру правду о содеянном ими четверть века назад. Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, позорная "честь" нарушать практику работы Совета Безопасности выпала Франции, которой подыграла председательствующая Япония при пассивности непостоянных членов СБ. В результате не была согласована повестка дня и заседание не состоялось. При этом западные делегаты "путались в показаниях", мотивируя нежелания обсуждать тему в публичной плоскости заявлениями о "давно минувшей истории" и нерелевантности темы, хотя для ее обсуждения специально прибыл глава МИД Сербии Ивица Дачич. Поддержали обсуждение алжирские и китайские делегации."Каким бы ни был итог голосования, главный результат - мир увидел то, как мелочны западные делегации и как они дрожат, когда миру напоминают правду о содеянном ими 25 лет назад. А это лучший стимул держать эту тему в фокусе внимания Совета, хотят они этого или нет", - заключил дипломат.Бомбардировки Югославии силами НАТО проводились в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам югославской стороны, погибли до 5,7 тысяч мирных жителей, по оценке США — до полутора тысяч мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры (в том числе социальной), промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты.Читайте также на РИА Новости Крым:Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – экспертВ Европе призвали НАТО бомбить БелградВ Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
сша
югославия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136033516_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a892c8f0ccbc59422ac0d4a33c23ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, сша, югославия, в мире, россия, политика, новости
Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад

Запад боится правды о бомбежках Югославии 25 лет назад - Полянский

08:40 26.03.2024
 
© AFP 2024 / ANGELA WEISSСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Срыв запрошенного Россией заседания ООН по 25-летию агрессии НАТО против Югославии свидетельствует о страхе Запада перед этой темой, которая напоминает миру правду о содеянном ими четверть века назад. Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Безобразный спектакль, которые сегодня устроили западные делегации в связи с запрошенным Россией заседанием по 25-летию агрессии НАТО против Югославии, показывает, как сильно они боятся публичного обсуждения этой темы. Боятся резонно - ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности. Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли", - написал Полянский.
По его словам, позорная "честь" нарушать практику работы Совета Безопасности выпала Франции, которой подыграла председательствующая Япония при пассивности непостоянных членов СБ. В результате не была согласована повестка дня и заседание не состоялось. При этом западные делегаты "путались в показаниях", мотивируя нежелания обсуждать тему в публичной плоскости заявлениями о "давно минувшей истории" и нерелевантности темы, хотя для ее обсуждения специально прибыл глава МИД Сербии Ивица Дачич. Поддержали обсуждение алжирские и китайские делегации.
"Каким бы ни был итог голосования, главный результат - мир увидел то, как мелочны западные делегации и как они дрожат, когда миру напоминают правду о содеянном ими 25 лет назад. А это лучший стимул держать эту тему в фокусе внимания Совета, хотят они этого или нет", - заключил дипломат.
Бомбардировки Югославии силами НАТО проводились в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам югославской стороны, погибли до 5,7 тысяч мирных жителей, по оценке США — до полутора тысяч мирных жителей. Были разрушены объекты инфраструктуры (в том числе социальной), промышленные объекты, школы, больницы, объекты культурного наследия и воинские объекты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Западу не удастся развалить дружественную России Сербию – эксперт
В Европе призвали НАТО бомбить Белград
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
 
ООНСовет безопасности ООНДмитрий ПолянскийСШАЮгославияВ миреРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства
08:50Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской области
08:40Срыв заседания ООН по бомбежкам Югославии - чего боится Запад
08:34Постковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
08:19Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов
08:03Керчь на два дня останется без воды
07:38В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
07:17Ночной обстрел ВСУ Белгорода - подробности от Минобороны
07:03Часть Севастополя во вторник останется без света – адреса и сроки
06:43В центре Симферополя снова ограничат движение и подачу электричества
06:1413 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены
06:02Как Евпатория готовится к курортному сезону
00:01Сильные дожди и понижение температуры: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
23:28Главное за день: 25 марта
23:14Главные заявления на совещании по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
23:02Главные новости Крыма: 25 марта
22:52В крымском селе на день отключат газ
22:30В Севастополе отработали 130 заявок о разрушениях после атаки ВСУ
22:12Участок дороги из Херсонской области в Крым отремонтируют в этом году
Лента новостейМолния