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Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Крымский мост закрыт второй раз за день
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:55
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день

18:55 25.03.2024 (обновлено: 18:56 25.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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