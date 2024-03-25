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Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Крымский мост закрыт второй раз за день
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T18:55
2024-03-25T18:55
2024-03-25T18:56
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект и его безопасность имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт для проезда второй раз за день
18:55 25.03.2024 (обновлено: 18:56 25.03.2024)