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В Севастополе слышны взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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В Севастополе слышны взрывы
В Севастополе слышны взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В Севастополе слышны взрывы
В Севастополе в субботу военные проводят учения. Так громкие звуки в городе объяснил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T21:22
2024-03-23T21:22
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения. Так громкие звуки в городе объяснил губернатор города Михаил Развожаев."До 21.30 флот проводит тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.", – написал он в своем Telegram-канале.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола. Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя слышна стрельбаСтрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе слышны взрывы

В Севастополе военные проводят учения – Развожаев

21:22 23.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения. Так громкие звуки в городе объяснил губернатор города Михаил Развожаев.
"До 21.30 флот проводит тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.", – написал он в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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