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В Севастополе слышны взрывы

В Севастополе слышны взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2024

В Севастополе слышны взрывы

В Севастополе в субботу военные проводят учения. Так громкие звуки в городе объяснил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T21:22

2024-03-23T21:22

2024-03-23T21:22

михаил развожаев

севастополь

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные проводят учения. Так громкие звуки в городе объяснил губернатор города Михаил Развожаев."До 21.30 флот проводит тренировку по ППДО в районе Северного и Южного молов.", – написал он в своем Telegram-канале.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.В Севастополе регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола. Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал поручение проводить тренировки Черноморского флота ежедневно. Они проходят и во всех портах Новороссийской военно-морской базы. Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя слышна стрельбаСтрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в СевастополеВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)