https://crimea.ria.ru/20240323/putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-kazachego-mobilizatsionnogo-rezerva-1135974930.html

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T20:02

2024-03-23T20:02

2024-03-23T20:02

владимир путин (политик)

казачество

закон и право

россия

частичная мобилизация

общество

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Авторы закона отмечали, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.В ходе обсуждений, в поправках, принятых ко второму чтению, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.

https://crimea.ria.ru/20240323/putin-podpisal-zakon-o-nalogovykh-vychetakh-na-dolgosrochnye-sberezheniya-1135973941.html

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владимир путин (политик), казачество, закон и право, россия, частичная мобилизация, общество, министерство обороны рф