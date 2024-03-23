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Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва
Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T20:02
2024-03-23T20:02
владимир путин (политик)
казачество
закон и право
россия
частичная мобилизация
общество
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Авторы закона отмечали, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.В ходе обсуждений, в поправках, принятых ко второму чтению, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.
https://crimea.ria.ru/20240323/putin-podpisal-zakon-o-nalogovykh-vychetakh-na-dolgosrochnye-sberezheniya-1135973941.html
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владимир путин (политик), казачество, закон и право, россия, частичная мобилизация, общество, министерство обороны рф
Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва

20:02 23.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКазачество
Казачество - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - отмечалось в пояснительной записке.
Авторы закона отмечали, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.
В ходе обсуждений, в поправках, принятых ко второму чтению, депутаты предложили предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.
"В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечалось в поправках.
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Владимир Путин (политик)казачествоЗакон и правоРоссияЧастичная мобилизацияОбществоМинистерство обороны РФ
 
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