https://crimea.ria.ru/20240323/ot--3-do-12-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1135906235.html
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.03.2024
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T00:01
2024-03-23T00:01
2024-03-23T00:01
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В Крыму в субботу без осадков и до 12 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах -1…-3, днем +7…+12 градусов, в горах 0…+5", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.