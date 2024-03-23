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От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.03.2024
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T00:01
2024-03-23T00:01
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html
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ялта
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4.7
96
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В Крыму в субботу без осадков и до 12 градусов тепла

00:01 23.03.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в горах -1…-3, днем +7…+12 градусов, в горах 0…+5", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.
Сквер Тренёва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Вчера, 17:48Радио "Спутник в Крыму"
Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные
 
ПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
23:15Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
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22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
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21:52Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
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