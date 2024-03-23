https://crimea.ria.ru/20240323/ot--3-do-12-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1135906235.html

От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 23.03.2024

От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T00:01

2024-03-23T00:01

2024-03-23T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью в субботу местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр