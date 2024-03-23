https://crimea.ria.ru/20240323/opublikovan-spisok-pogibshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135961279.html

Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T11:17

2024-03-23T11:17

2024-03-23T11:18

"крокус сити холл"

теракт

подмосковье

минздрав московской области

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости.

подмосковье

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2024

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"крокус сити холл", теракт, подмосковье, минздрав московской области, происшествия, общество