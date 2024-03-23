https://crimea.ria.ru/20240323/opublikovan-spisok-pogibshikh-v-terakte-v-krokus-siti-kholle-1135961279.html
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:17
2024-03-23T11:17
2024-03-23T11:18
"крокус сити холл"
теракт
подмосковье
минздрав московской области
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", теракт, подмосковье, минздрав московской области, происшествия, общество
Материал дополняется
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:17 23.03.2024 (обновлено: 11:18 23.03.2024)