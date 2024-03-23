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Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T11:17
2024-03-23T11:18
"крокус сити холл"
теракт
подмосковье
минздрав московской области
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости.
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Новости
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РИА Новости Крым
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"крокус сити холл", теракт, подмосковье, минздрав московской области, происшествия, общество
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Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 37 погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

11:17 23.03.2024 (обновлено: 11:18 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедиаэкран "Скорбим" недалеко от здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В списке погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", опубликованном Минздравом Подмосковья, на данным момент числится 37 человек, пишет РИА Новости.
 
"Крокус Сити Холл"ТерактПодмосковьеМинздрав Московской областиПроисшествияОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
08:4411 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
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