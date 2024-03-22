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Хатынь не забыта - в Крыму почтили память жертв фашизма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Хатынь не забыта - в Крыму почтили память жертв фашизма
Хатынь не забыта - в Крыму почтили память жертв фашизма - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Хатынь не забыта - в Крыму почтили память жертв фашизма
овно 81 год назад произошла трагедия в белорусской деревне Хатынь - одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. В память о жертвах... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T16:55
2024-03-22T16:59
хатынь
белоруссия
история
великая отечественная война
крым
концлагерь "красный"
общество
новости
память
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Ровно 81 год назад произошла трагедия в белорусской деревне Хатынь - одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. В память о жертвах гитлеровцев региональная национально-культурная автономия "Белорусы Крыма" совместно с республиканским "Домом дружбы народов" и при поддержке двух республиканских госкомитетов - молодежной политики и междунациональных отношений проводят урок памяти под открытым небом "В память о Хатыни...".Митинг-реквием прошел на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирное Симферопольского района. Эта локация стала традиционной площадкой мероприятия: место, где в годы Великой Отечественной немецкие оккупанты организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти, где до сих пор особенно явно ощущаются человеческие горе и боль.Участниками мероприятия стали представители власти, общественности, комитета молодежной политики, а также крымские молодежные организации. Главные слушатели - более 150 студентов крымских вузов, которые в рамках акции познакомились с историей Хатынской трагедии, а затем совершили экскурсию по мемориальному комплексу. Как это было - в видео РИА Новости Крым.СПРАВКАХатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси — была уничтожена фашистами 22 марта 1943 года. В день трагедии недалеко от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей. Деревня была разграблена и сожжена дотла.Карательную операцию проводил 118 полицейский батальон, сформированный в 1942 году в Киеве из кадровых офицеров и красноармейцев, согласившихся сотрудничать с оккупантами, а также подразделения батальона СС Дирлевангера.Командовал расправой над жителями Хатыни начальник штаба 118 полицейского батальона Григорий Васюра. В ноябре‑декабре 1986 года в Минске состоялся процесс над Васюрой. Решением военного трибунала Белорусского военного округа Васюра признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.Во время трагедии выжили шесть человек. Троим детям: Володе и Соне Яскевичам и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей из находившихся в сарае: Виктор Желобкович и Антон Барановский. Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56‑летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.Читайте также на РИА Новости Крым:Нюрнбергский процесс: особый вклад Крыма в наказание фашистских карателейФашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людяхКрымский холокост: истории расстрелянных семей
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хатынь, белоруссия, история, великая отечественная война, крым, концлагерь "красный", общество, новости, память, видео, видео
Хатынь не забыта - в Крыму почтили память жертв фашизма

В Симферопольском районе состоялся урок памяти под открытым небом "В память о Хатыни"

16:55 22.03.2024 (обновлено: 16:59 22.03.2024)
 
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Ровно 81 год назад произошла трагедия в белорусской деревне Хатынь - одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. В память о жертвах гитлеровцев региональная национально-культурная автономия "Белорусы Крыма" совместно с республиканским "Домом дружбы народов" и при поддержке двух республиканских госкомитетов - молодежной политики и междунациональных отношений проводят урок памяти под открытым небом "В память о Хатыни...".
Митинг-реквием прошел на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирное Симферопольского района. Эта локация стала традиционной площадкой мероприятия: место, где в годы Великой Отечественной немецкие оккупанты организовали самый крупный в Крыму лагерь смерти, где до сих пор особенно явно ощущаются человеческие горе и боль.
Участниками мероприятия стали представители власти, общественности, комитета молодежной политики, а также крымские молодежные организации. Главные слушатели - более 150 студентов крымских вузов, которые в рамках акции познакомились с историей Хатынской трагедии, а затем совершили экскурсию по мемориальному комплексу. Как это было - в видео РИА Новости Крым.
СПРАВКА
Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси — была уничтожена фашистами 22 марта 1943 года. В день трагедии недалеко от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей. Деревня была разграблена и сожжена дотла.
Карательную операцию проводил 118 полицейский батальон, сформированный в 1942 году в Киеве из кадровых офицеров и красноармейцев, согласившихся сотрудничать с оккупантами, а также подразделения батальона СС Дирлевангера.
Командовал расправой над жителями Хатыни начальник штаба 118 полицейского батальона Григорий Васюра. В ноябре‑декабре 1986 года в Минске состоялся процесс над Васюрой. Решением военного трибунала Белорусского военного округа Васюра признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.
Во время трагедии выжили шесть человек. Троим детям: Володе и Соне Яскевичам и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей из находившихся в сарае: Виктор Желобкович и Антон Барановский. Единственным взрослым свидетелем хатынской расправы стал 56‑летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на руках у отца.
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ХатыньБелоруссияИсторияВеликая Отечественная войнаКрымКонцлагерь "Красный"ОбществоНовостиПамятьВидео
 
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