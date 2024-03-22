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Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные
Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные
В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T17:48
2024-03-22T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье скажется влияние антициклона скандинавского происхождения: из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. В ночное время +1…6, в дневные - воздух прогреется до положенной климатической нормы по Крыму + 9…14 градусов. Южная тяга ветров определит дальнейшее потепление, анонсирует эксперт.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала РИА Новости Крым, что последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и летоЧто повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнениеДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции
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Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

В выходные осадки в Крыму маловероятны - ФОБОС

17:48 22.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСквер Тренёва в Симферополе
Сквер Тренёва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу погода возьмет курс на постепенное улучшение, хотя облаков будет много. На большей части Крыма осадки маловероятны, однако на востоке полуострова - в районе Керченского пролива - вероятны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…10", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье скажется влияние антициклона скандинавского происхождения: из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. В ночное время +1…6, в дневные - воздух прогреется до положенной климатической нормы по Крыму + 9…14 градусов. Южная тяга ветров определит дальнейшее потепление, анонсирует эксперт.
Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала РИА Новости Крым, что последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецНовости КрымаКрым
 
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