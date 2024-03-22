https://crimea.ria.ru/20240322/kurs-na-poteplenie-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1135930380.html

Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T17:48

2024-03-22T17:48

2024-03-22T17:48

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье скажется влияние антициклона скандинавского происхождения: из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. В ночное время +1…6, в дневные - воздух прогреется до положенной климатической нормы по Крыму + 9…14 градусов. Южная тяга ветров определит дальнейшее потепление, анонсирует эксперт.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала РИА Новости Крым, что последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму по итогам февраля и какие прогнозы на весну и летоЧто повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнениеДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции

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