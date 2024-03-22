https://crimea.ria.ru/20240322/effektivnyy-format-parlamenty-kryma-i-yakutii-dogovorilis-sotrudnichat-1135932536.html

Эффективный формат: парламенты Крыма и Якутии договорились сотрудничать

Эффективный формат: парламенты Крыма и Якутии договорились сотрудничать - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Эффективный формат: парламенты Крыма и Якутии договорились сотрудничать

Государственный совет Крыма и Государственное собрание Якутии договорились о сотрудничестве в законодательной сфере, включая взаимодействие в области подготовки РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T17:06

2024-03-22T17:06

2024-03-22T17:38

республика саха (якутия)

крым

новости крыма

россия

политика

сотрудничество

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

алексей еремеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма и Государственное собрание Якутии договорились о сотрудничестве в законодательной сфере, включая взаимодействие в области подготовки законодательных инициатив. Соответствующее соглашение подписали в Симферополе председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава парламента Республики Саха Алексей Еремеев.Документ, в частности, предусматривает обмен опытом законодательной работы, взаимодействие в области подготовки законодательных инициатив и разработки проектов федеральных законов.Он добавил, что Крым уже подписал аналогичные соглашения с рядом других субъектов РФ, и этот формат показал свою эффективность.Алексей Еремеев в свою очередь отметил, что визит в Крым официальной делегации парламента Якутии готовился давно и приурочен к 10-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Он выразил уверенность, что обмен опытом между субъектами будет способствовать выработке эффективных подходов в части формирования регионального законодательства в различных сферах."Дальний Восток и Юг России – отдельные регионы со своими особенностями, но у нас есть и много общего. Республика Саха имеет богатейший опыт в части построения законодательства и формирования эффективных практик по различным направлениям. Мы готовы всем этим поделиться, хотя Крым и так весьма успешно справляется. Вы осуществили Крымскую весну, поэтому и у вас тоже есть чему поучиться", – сказал спикер парламента Якутии.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти регионаМеждународная дружба: что увидела иностранная молодежь в КрымуЧистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность

республика саха (якутия)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), крым, новости крыма, россия, политика, сотрудничество, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, алексей еремеев