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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Рейд в Севастополе открыт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:40
2024-03-21T17:40
2024-03-21T17:42
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
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паромы и катера в севастополе, севастополь, новости крыма, северная сторона, новости, транспорт, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе снова открыт
17:40 21.03.2024 (обновлено: 17:42 21.03.2024)