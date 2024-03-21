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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Рейд в Севастополе открыт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:40
2024-03-21T17:42
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости крыма
северная сторона
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
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паромы и катера в севастополе, севастополь, новости крыма, северная сторона, новости, транспорт, морской транспорт
Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе снова открыт

17:40 21.03.2024 (обновлено: 17:42 21.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.
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Паромы и катера в СевастополеСевастопольНовости КрымаСеверная сторонаНовостиТранспортМорской транспорт
 
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