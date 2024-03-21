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Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Рейд в Севастополе открыт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:40

2024-03-21T17:40

2024-03-21T17:42

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости крыма

северная сторона

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транспорт

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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