https://crimea.ria.ru/20240320/v-rossii-poyavyatsya-elektronnye-udostovereniya-veterana-boevykh-deystviy-1135871965.html
В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий
В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий
Минобороны приступило к выпуску в внедрению электронных удостоверений ветерана боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T14:58
2024-03-20T14:58
2024-03-20T14:58
ветераны сво
новости сво
сергей шойгу
министерство обороны рф
коллегия минобороны рф
соцзащита
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e5bb64ba20fa96533180778aa46204.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Минобороны приступило к выпуску в внедрению электронных удостоверений ветерана боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.Соответствующее распоряжение утверждено правительством РФ 16 марта.По словам главы военного ведомства, электронное удостоверение позволит аккумулировать весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволит им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры поддержки участников специальной военной операции. В том числе обеспечить средствами реабилитации, отменить проценты по кредитам и освободить от налога на имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армииВыплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3498148498495a6cdee957d6a8d5d80.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ветераны сво, новости сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, соцзащита, вооруженные силы россии, новости
В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий
В Минобороны РФ начали выпуск электронных удостоверений ветерана боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Минобороны приступило к выпуску в внедрению электронных удостоверений ветерана боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Соответствующее распоряжение утверждено правительством РФ 16 марта.
"По моему поручению в Министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий, – сказал Шойгу. – Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов".
По словам главы военного ведомства, электронное удостоверение позволит аккумулировать весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволит им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.
"Уже поступило более 70 тысяч заявлений на приобретение электронного удостоверения", – уточнил Шойгу и добавил, что проект "Электронное удостоверение ветерана боевых действий" является одним из приоритетных. И попросил самым активным образом вести работу по его реализации.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры поддержки
участников специальной военной операции. В том числе обеспечить средствами реабилитации, отменить проценты по кредитам и освободить от налога на имущество.
Читайте также на РИА Новости Крым: