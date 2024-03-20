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В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий

В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий

Минобороны приступило к выпуску в внедрению электронных удостоверений ветерана боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T14:58

2024-03-20T14:58

2024-03-20T14:58

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коллегия минобороны рф

соцзащита

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Минобороны приступило к выпуску в внедрению электронных удостоверений ветерана боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.Соответствующее распоряжение утверждено правительством РФ 16 марта.По словам главы военного ведомства, электронное удостоверение позволит аккумулировать весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволит им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры поддержки участников специальной военной операции. В том числе обеспечить средствами реабилитации, отменить проценты по кредитам и освободить от налога на имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армииВыплаты участникам СВО ускорят – поручение ПутинаВ Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку

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2024

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