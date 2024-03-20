https://crimea.ria.ru/20240320/obstanovka-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-v-sredu-1135857774.html

Обстановка на Керченской паромной переправе в среду

Обстановка на Керченской паромной переправе в среду - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Обстановка на Керченской паромной переправе в среду

Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T08:53

2024-03-20T08:53

2024-03-20T08:56

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

новости крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 20 марта 2024 года через пролив перевезено 463 189 пассажиров и 270 833 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 891 рейс, в том числе 13 за минувшие сутки.В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-zapustyat-poezda-v-krym-cherez-novorossiyu-1135851174.html

керченский пролив

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ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, логистика, керченский пролив, керчь, краснодарский край, крым