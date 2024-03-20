https://crimea.ria.ru/20240320/obstanovka-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-v-sredu-1135857774.html
Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
Обстановка на Керченской паромной переправе в среду - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T08:53
2024-03-20T08:53
2024-03-20T08:56
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
новости крыма
логистика
керченский пролив
керчь
краснодарский край
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119076_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2eaa13a9f05750685bfe6fa48fbde4ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 20 марта 2024 года через пролив перевезено 463 189 пассажиров и 270 833 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 891 рейс, в том числе 13 за минувшие сутки.В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-zapustyat-poezda-v-krym-cherez-novorossiyu-1135851174.html
керченский пролив
керчь
краснодарский край
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119076_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_368417e426722ea88d0db3bb16d29789.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, логистика, керченский пролив, керчь, краснодарский край, крым
Обстановка на Керченской паромной переправе в среду
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде
08:53 20.03.2024 (обновлено: 08:56 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в среду работает по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 марта облачно. Температура воздуха +7 градусов. Ветер восточный 4 м/с. Днем в Керчи потеплеет до +10 градусов, ветер северо-восточный 4 м/с", – сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 20 марта 2024 года через пролив перевезено 463 189 пассажиров и 270 833 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 7 891 рейс, в том числе 13 за минувшие сутки.
В настоящее время посредством паромной переправы перевозят грузовики с товарами первой необходимости, срочными и скоропортящимися грузами. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.