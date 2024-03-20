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Какие восточные языки можно выучить в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Какие восточные языки можно выучить в Крыму
Какие восточные языки можно выучить в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Какие восточные языки можно выучить в Крыму
Преподавание восточных языков в Крыму началось в 1990-х годах. На какие языки делается упор сейчас и почему, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Преподавание восточных языков в Крыму началось в 1990-х годах. На какие языки делается упор сейчас и почему, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший преподаватель Института филологии КФУ им. Вернадского, референт-переводчик с восточных языков Алексей Сухоруков.Алексей Сухоруков обратил внимание, что в последнее время в плане арабских стран сместились приоритеты. Если ранее это были Иордания, Египет, то сейчас активный интерес проявляет Сирия и Иран."Наиболее перспективное развитие отношений у нас с Ираном. Последняя стажировка преподавателей была в Иране. Три человека прошли двухнедельную стажировку по специальности современная иранистика. Получили очень широкий спектр знаний, навыков", - рассказал старший преподаватель Института филологии.На данный момент в учебном заведении, по словам Алексея Сухорукова, работают преподаватели восточных языков с большим опытом – более 20 лет. Параллельно они занимаются переводческой деятельностью, что сегодня очень востребовано.Сухоруков отметил, что особую потребность в Крыму в таких специалистах испытывает служба безопасности, которой необходим аналитический обзор, понимание ситуации в этих странах и перспективы ее развития. От одного слова переводчика может очень многое зависеть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программыВ Феодосии открывается филиал КФУ - когда и чему будут учитьАбитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
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образование в крыму и севастополе, иран, турция, новости крыма, новости, кфу (крымский федеральный университет)
Какие восточные языки можно выучить в Крыму

В Крыму в преподавании восточных языков делают упор на арабский, турецкий и персидский

19:12 20.03.2024 (обновлено: 19:14 20.03.2024)
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Преподавание восточных языков в Крыму началось в 1990-х годах. На какие языки делается упор сейчас и почему, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший преподаватель Института филологии КФУ им. Вернадского, референт-переводчик с восточных языков Алексей Сухоруков.

"В качестве основного восточного языка упор идет на арабский язык, турецкий и персидский. Обучение проводится на кафедре восточной филологии Института филологии КФУ им. В. И. Вернадского. У нас устойчивые связи с внешними иностранными коллегами, научными центрами Ирана, Турции и арабских стран", – сказал спикер.

Алексей Сухоруков обратил внимание, что в последнее время в плане арабских стран сместились приоритеты. Если ранее это были Иордания, Египет, то сейчас активный интерес проявляет Сирия и Иран.
"Наиболее перспективное развитие отношений у нас с Ираном. Последняя стажировка преподавателей была в Иране. Три человека прошли двухнедельную стажировку по специальности современная иранистика. Получили очень широкий спектр знаний, навыков", - рассказал старший преподаватель Института филологии.
На данный момент в учебном заведении, по словам Алексея Сухорукова, работают преподаватели восточных языков с большим опытом – более 20 лет. Параллельно они занимаются переводческой деятельностью, что сегодня очень востребовано.

"У нас есть кабинет синхронного перевода, где мы отрабатываем эти навыки. В рамках кафедры восточной филологи готовятся специалисты с компетенциями переводческой деятельности", - пояснил спикер.

Сухоруков отметил, что особую потребность в Крыму в таких специалистах испытывает служба безопасности, которой необходим аналитический обзор, понимание ситуации в этих странах и перспективы ее развития. От одного слова переводчика может очень многое зависеть.
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