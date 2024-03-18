https://crimea.ria.ru/20240318/krymskaya-vesna-2024-kak-poluostrov-otmetil-10-letie-v-sostave-rossii-1135817588.html

Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России

Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России

В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией – концерты, выставки, флэшмобы, экологические акции,... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T22:43

2024-03-18T22:43

2024-03-18T22:43

10 лет крымской весне

крым

праздники и памятные даты

общество

севастополь

крымская весна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией – концерты, выставки, флэшмобы, экологические акции, спортивные мероприятия. О том, как Крым отметил годовщину знаменательного события – в подборке РИА Новости Крым."Сад памяти" и флаги на горных вершинахВ Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили крымские исполнители и творческие коллективы. В фойе учреждения организовали фотовыставку и экспозицию работ мастеров декоративно-прикладного искусства. В поздравительном слове глава республики Сергей Аксенов назвал прошедший после воссоединения полуострова с РФ "десятилетием свободы и развития, единства и согласия" и отметил позитивные изменения, которые произошли в Крыму с 2014 года.В честь Дня воссоединения Крыма с Россией сотрудники МЧС республики совместно с членами регионального отделения "Российский союз спасателей" развернули флаги России и Крыма в 10 самых знаковых местах полуострова – по числу лет с момента возвращения полуострова в родную гавань.Спасатели, в частности, развернули флаги на острове Русский, Белой скале, мысе Казантип, горах Сююрю-Кая, Сокол Эклизи-Бурун и других знаковых местах полуострова.18 марта Крым принял эстафету международной акции "Сад памяти", которая проводится ежегодно в память о погибших в Великой Отечественной войне. В рамках акции власти, общественники и неравнодушные крымчане высаживают деревья в своих городах и поселках, обустраивают парки и сады. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" также приняли участие в мероприятии, высадив дубы на окраине Симферополя.Также в Симферополе открыли очередной мурал. На здании одного из многоквартирных домов в центре города дома изобразили Крымский мост как один из основных символов Крымской весны.Бесплатные экскурсии и рекорд ходьбы на ходуляхВ честь праздника жители и гости Симферополя смогли посетить бесплатные экскурсии "Крымская весна" и "Екатерининская миля", маршрут которых проходит по центру города. Также в центре крымской столицы на площади Ленина открылась фотовыставка "Дети Крымской весны", в которой главные достижения в развитии полуострова за 10 лет представлены глазами рожденных в 2014 году крымчан.В Евпатории театр на ходулях "Шоу великанов" установил рекорд – 10 километров участники шоу прошли за 1 час 48 минут. Главными действующими лицами представления были дети – ровесники Крымской весны. Свой рекорд они посвятили первому юбилею возвращения полуострова в родную гавань. Артисты стартовали с Театральной площади. Самым юным участником стал семилетний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет.В Ялте на территории Ливадийского дворца студенты, представители молодежных организаций Крыма, волонтеры развернули огромные флаги России и Крыма. Цель акции – продемонстрировать единство многонационального российского народа.Кроме того, по курортной столице полуострова в этот день курсировал празднично оформленный троллейбус, в котором разместились реконструкторы из ДОСААФ в форме "вежливых людей", активисты организации "Волонтеры Победы", волонтеры штаба "Мы вместе", кадеты и танцевальная группа с символами "Крымской весны" – цветущими ветками. Под песню исполнителя SHAMAN "Я русский" троллейбус двигался по всей центральной части города. На каждой остановке было организовано мини-шоу с раздачей символики 10-летия Крымской весны.Мотопробег и геоглиф "Севастополь"В Севастополе на Мекензиевых горах высадили три тысячи саженцев в виде слова "Севастополь" – так в городе провели патриотическую акцию "Сад Памяти". В высадке саженцев приняли участие свыше 500 жителей и гостей города, волонтеры, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Марта Еременко – внучка маршала и Героя Советского Союза Андрея Еременко, вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, а также байкеры Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", которые затем провели традиционный мотопробег. В нем приняли участие около двух тысяч человек.Кроме того, представители трудовых коллективов, гражданские и муниципальные служащие поучаствовали в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи норм ГТО.В парке Победы, у памятника Георгию Победоносцу, состоялся праздничный концерт в честь 10-летия Русской весны с участием творческих коллективов Дворца культуры рыбаков.Также праздничный концерт прошел на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка". Перед севастопольцами и гостями выступили местные музыкальные коллективы и актеры Театра юного зрителя.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, праздники и памятные даты, общество, севастополь, крымская весна