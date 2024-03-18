Рейтинг@Mail.ru
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240318/krymskaya-vesna-2024-kak-poluostrov-otmetil-10-letie-v-sostave-rossii-1135817588.html
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией – концерты, выставки, флэшмобы, экологические акции,... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T22:43
2024-03-18T22:43
10 лет крымской весне
крым
праздники и памятные даты
общество
севастополь
крымская весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135817477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2ee808b637ea6309fead353175ad3177.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией – концерты, выставки, флэшмобы, экологические акции, спортивные мероприятия. О том, как Крым отметил годовщину знаменательного события – в подборке РИА Новости Крым."Сад памяти" и флаги на горных вершинахВ Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили крымские исполнители и творческие коллективы. В фойе учреждения организовали фотовыставку и экспозицию работ мастеров декоративно-прикладного искусства. В поздравительном слове глава республики Сергей Аксенов назвал прошедший после воссоединения полуострова с РФ "десятилетием свободы и развития, единства и согласия" и отметил позитивные изменения, которые произошли в Крыму с 2014 года.В честь Дня воссоединения Крыма с Россией сотрудники МЧС республики совместно с членами регионального отделения "Российский союз спасателей" развернули флаги России и Крыма в 10 самых знаковых местах полуострова – по числу лет с момента возвращения полуострова в родную гавань.Спасатели, в частности, развернули флаги на острове Русский, Белой скале, мысе Казантип, горах Сююрю-Кая, Сокол Эклизи-Бурун и других знаковых местах полуострова.18 марта Крым принял эстафету международной акции "Сад памяти", которая проводится ежегодно в память о погибших в Великой Отечественной войне. В рамках акции власти, общественники и неравнодушные крымчане высаживают деревья в своих городах и поселках, обустраивают парки и сады. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" также приняли участие в мероприятии, высадив дубы на окраине Симферополя.Также в Симферополе открыли очередной мурал. На здании одного из многоквартирных домов в центре города дома изобразили Крымский мост как один из основных символов Крымской весны.Бесплатные экскурсии и рекорд ходьбы на ходуляхВ честь праздника жители и гости Симферополя смогли посетить бесплатные экскурсии "Крымская весна" и "Екатерининская миля", маршрут которых проходит по центру города. Также в центре крымской столицы на площади Ленина открылась фотовыставка "Дети Крымской весны", в которой главные достижения в развитии полуострова за 10 лет представлены глазами рожденных в 2014 году крымчан.В Евпатории театр на ходулях "Шоу великанов" установил рекорд – 10 километров участники шоу прошли за 1 час 48 минут. Главными действующими лицами представления были дети – ровесники Крымской весны. Свой рекорд они посвятили первому юбилею возвращения полуострова в родную гавань. Артисты стартовали с Театральной площади. Самым юным участником стал семилетний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет.В Ялте на территории Ливадийского дворца студенты, представители молодежных организаций Крыма, волонтеры развернули огромные флаги России и Крыма. Цель акции – продемонстрировать единство многонационального российского народа.Кроме того, по курортной столице полуострова в этот день курсировал празднично оформленный троллейбус, в котором разместились реконструкторы из ДОСААФ в форме "вежливых людей", активисты организации "Волонтеры Победы", волонтеры штаба "Мы вместе", кадеты и танцевальная группа с символами "Крымской весны" – цветущими ветками. Под песню исполнителя SHAMAN "Я русский" троллейбус двигался по всей центральной части города. На каждой остановке было организовано мини-шоу с раздачей символики 10-летия Крымской весны.Мотопробег и геоглиф "Севастополь"В Севастополе на Мекензиевых горах высадили три тысячи саженцев в виде слова "Севастополь" – так в городе провели патриотическую акцию "Сад Памяти". В высадке саженцев приняли участие свыше 500 жителей и гостей города, волонтеры, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Марта Еременко – внучка маршала и Героя Советского Союза Андрея Еременко, вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, а также байкеры Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", которые затем провели традиционный мотопробег. В нем приняли участие около двух тысяч человек.Кроме того, представители трудовых коллективов, гражданские и муниципальные служащие поучаствовали в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи норм ГТО.В парке Победы, у памятника Георгию Победоносцу, состоялся праздничный концерт в честь 10-летия Русской весны с участием творческих коллективов Дворца культуры рыбаков.Также праздничный концерт прошел на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка". Перед севастопольцами и гостями выступили местные музыкальные коллективы и актеры Театра юного зрителя.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135817477_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8383896971a151ecf5293eecf0a9ca8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, праздники и памятные даты, общество, севастополь, крымская весна
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России

В Крыму прошли праздничные мероприятия в честь 10-й годовщины воссоединения с Россией

22:43 18.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе прошли праздничные мероприятия в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией – концерты, выставки, флэшмобы, экологические акции, спортивные мероприятия. О том, как Крым отметил годовщину знаменательного события – в подборке РИА Новости Крым.

"Сад памяти" и флаги на горных вершинах

В Симферополе в Государственном академическом музыкальном театре состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступили крымские исполнители и творческие коллективы. В фойе учреждения организовали фотовыставку и экспозицию работ мастеров декоративно-прикладного искусства. В поздравительном слове глава республики Сергей Аксенов назвал прошедший после воссоединения полуострова с РФ "десятилетием свободы и развития, единства и согласия" и отметил позитивные изменения, которые произошли в Крыму с 2014 года.
В честь Дня воссоединения Крыма с Россией сотрудники МЧС республики совместно с членами регионального отделения "Российский союз спасателей" развернули флаги России и Крыма в 10 самых знаковых местах полуострова – по числу лет с момента возвращения полуострова в родную гавань.
Спасатели, в частности, развернули флаги на острове Русский, Белой скале, мысе Казантип, горах Сююрю-Кая, Сокол Эклизи-Бурун и других знаковых местах полуострова.
18 марта Крым принял эстафету международной акции "Сад памяти", которая проводится ежегодно в память о погибших в Великой Отечественной войне. В рамках акции власти, общественники и неравнодушные крымчане высаживают деревья в своих городах и поселках, обустраивают парки и сады. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев. Сотрудники регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" также приняли участие в мероприятии, высадив дубы на окраине Симферополя.
Также в Симферополе открыли очередной мурал. На здании одного из многоквартирных домов в центре города дома изобразили Крымский мост как один из основных символов Крымской весны.

Бесплатные экскурсии и рекорд ходьбы на ходулях

В честь праздника жители и гости Симферополя смогли посетить бесплатные экскурсии "Крымская весна" и "Екатерининская миля", маршрут которых проходит по центру города. Также в центре крымской столицы на площади Ленина открылась фотовыставка "Дети Крымской весны", в которой главные достижения в развитии полуострова за 10 лет представлены глазами рожденных в 2014 году крымчан.
В Евпатории театр на ходулях "Шоу великанов" установил рекорд – 10 километров участники шоу прошли за 1 час 48 минут. Главными действующими лицами представления были дети – ровесники Крымской весны. Свой рекорд они посвятили первому юбилею возвращения полуострова в родную гавань. Артисты стартовали с Театральной площади. Самым юным участником стал семилетний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет.
В Ялте на территории Ливадийского дворца студенты, представители молодежных организаций Крыма, волонтеры развернули огромные флаги России и Крыма. Цель акции – продемонстрировать единство многонационального российского народа.
Кроме того, по курортной столице полуострова в этот день курсировал празднично оформленный троллейбус, в котором разместились реконструкторы из ДОСААФ в форме "вежливых людей", активисты организации "Волонтеры Победы", волонтеры штаба "Мы вместе", кадеты и танцевальная группа с символами "Крымской весны" – цветущими ветками. Под песню исполнителя SHAMAN "Я русский" троллейбус двигался по всей центральной части города. На каждой остановке было организовано мини-шоу с раздачей символики 10-летия Крымской весны.

Мотопробег и геоглиф "Севастополь"

В Севастополе на Мекензиевых горах высадили три тысячи саженцев в виде слова "Севастополь" – так в городе провели патриотическую акцию "Сад Памяти". В высадке саженцев приняли участие свыше 500 жителей и гостей города, волонтеры, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Марта Еременко – внучка маршала и Героя Советского Союза Андрея Еременко, вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, а также байкеры Всероссийского мотоклуба "Ночные волки", которые затем провели традиционный мотопробег. В нем приняли участие около двух тысяч человек.
Кроме того, представители трудовых коллективов, гражданские и муниципальные служащие поучаствовали в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи норм ГТО.
В парке Победы, у памятника Георгию Победоносцу, состоялся праздничный концерт в честь 10-летия Русской весны с участием творческих коллективов Дворца культуры рыбаков.
Также праздничный концерт прошел на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка". Перед севастопольцами и гостями выступили местные музыкальные коллективы и актеры Театра юного зрителя.
 
10 лет Крымской веснеКрымПраздники и памятные датыОбществоСевастопольКрымская весна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
23:04Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения
22:43Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
22:27Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
22:21Движение по Крымскому мосту открыто
22:16На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
22:03В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
21:48Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
21:31Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
21:19Из села в Белгородской области эвакуируют жителей
21:04Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ Михалкова
20:35Крымский мост перекрыт
20:33Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения
20:15"С Путиным по Крыму": экскурсовод разработал новый тур по полуострову
19:48Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
19:31Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту
19:23Путин: Крым – это прежде всего люди
19:10ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо
18:55Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось
Лента новостейМолния