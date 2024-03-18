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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Паромы через Керченский пролив в понедельник курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T09:30

2024-03-18T09:30

2024-03-18T09:30

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керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Паромы через Керченский пролив в понедельник курсируют штатно, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте."Согласно прогнозу Росгидромета, 18 марта облачно. Температура воздуха +7 градусов, ветер южный 2 м/с. Днем в Керчи потеплеет до +11, ожидается облачность, ветер южный 5 м/с", - уточняется в сообщении.За минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов. сего с момента запуска морского сообщения через пролив перевезены 461 778 пассажиров и 269 907 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 863 рейса.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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